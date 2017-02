Carlotto le pidió que no se fuera a Cristina en 2008

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que en 2008 la entonces jefa de Estado, Cristina Kirchner , quiso renunciar luego del revés sufrido en el Senado por la resolución 125 y reveló que debió convencerla para que no dimitiera.





"Ella estaba agobiada, quería renunciar. Se iba, se iba...", recordó la referente de los derechos humanos acerca del conflicto con el campo y el famoso "voto no positivo" del vicepresidente de ese momento, Julio Cobos.





En declaraciones al Canal América, Carlotto señaló que dirigentes del entorno de la líder del Frente para la Victoria la llamaron para que dialogara con la entonces mandataria.





"Me decían 'tenés que venir para hablar y convencerla'. No voy a dar los nombres, fue tan general que fui. Me recibió. Yo sabía que estaba apurada. 'No te voy a ocupar mucho tiempo pero te voy a decir algo: Ni se te ocurra, te necesitamos. Estás haciendo las cosas bien, no vas a estar sola, vas a estar con nosotros y te van a acompañar los 30 mil desaparecidos´", relató.





La presidenta de Abuelas, agregó: "Me dijo 'gracias, Estela'. Y no se fue".





Respecto al recuerdo de aquel momento, Carlotto afirmó al programa Intratables que es la primera vez que habla sobre esa situación.





"Creo que nunca lo conté, es la primera vez. Son cosas que no tienen mi mérito, sino el de ella", agregó la dirigente de derechos humanos.