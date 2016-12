El tradicional concurso "Miss Cola Reef" dejará de realizarse a partir de 2017, según confirmó el gerente de marketing de la marca, Martín Sundblad, decisión que tiene que ver con la concientización sobre la violencia de género.



De esta manera, la compañía de ropa y accesorios para surfistas dejará de premiar en Mar del Plata a "las mejores nalgas del verano", tomando una medida en línea con las adoptadas por otros eventos similares, en la búsqueda de dejar de cosificar a las mujeres.



El gerente de marketing de Reef, Martín Sundblad, aseguró que en 2017 no se hará el tradicional concurso de belleza, que venía teniendo lugar desde 1993, por "la sensibilidad que empezó a causar el tema de la violencia de género en el país".



"Este año vamos a meterle mucho más foco a lo que es el surf y el deporte y no tanto a lo que es el desfile que veníamos haciendo en los últimos años", aseveró Sundblad en declaraciones a Radio del Plata.



En ese sentido, consideró: "Estamos repensando la estrategia y, sabiendo que el tema de que el surf se ha vuelto olímpico, nos parece un momento para dejar de ser ciegos y poner paños fríos".



"Si bien lo enfocábamos como un concurso de belleza, siempre quedó asociado con la palabra 'cola' y no nos gusta. Esto había surgido en los 90, que no se veía de forma negativa, pero ahora estamos aggiornándonos a la realidad del país".



"Con la situación de los últimos años hay que frenar un poco y no dar elementos para incentivar hacia eso. La gente se sorprende, pero cuando uno en frío da los ejemplos, lo que pasó este año en Mar del Plata, es como que se entiende. Uno no quiere seguir echando leña al fuego", argumentó.



Sobre esta nueva estrategia, Sundblad completó: "Encima con la nueva noticia de que el surf es olímpico y de que hay surfistas argentinos ganando por todo el mundo, creemos que el deporte, que crece cada vez más, tiene que ser el eje. Además, somos una marca de ropa, no una empresa que hace eventos o desfiles enfocados en la cola".



La decisión llega en medio de una serie de iniciativas similares de distintos municipios de todo el país para dejar de promover los concursos de belleza y la elección de una reina en sus celebraciones, a fin de no fomentar la violencia de género.