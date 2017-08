Maldonado fue buscado por Gendarmería y la Policía Federal en operativos realizados en las localidades mendocinas de San Rafael, Godoy Cruz y San Martín, donde vecinos denunciaron haberlo visto, pero las fuerzas de seguridad no pudieron confirmar su presencia.

En las últimas horas, la cuñada de Maldonado, Andrea Antico, señaló en declaraciones a medios de Chubut que entregaron ante la Justicia las muestras "para que se haga el ADN y se tomaron todos los recaudos para que se haga el cotejo de las cosas que se encontraron" en el destacamento de Gendarmería de la localidad rionegrina de El Bolsón. "Primero habría que investigar al victimario no a la víctima", advirtió.

Y asimismo, destacó que "los testimonios ya están en la Justicia y todas las cosas que nos pidieron ya están. Hay que seguir avanzando porque esto se dilató tanto en 14 días que ni siquiera tenemos el listado de los gendarmes que participaron en el operativo".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno "no va a ser cómplice de nada" y "de ninguna manera avalaría una situación de violencia" por parte de Gendarmería nacional, al declarar hoy ante una comisión del Senado acerca del caso de Santiago Maldonado, quien según su familia desapareció luego del desalojo de una protesta mapuche en Chubut.La funcionaria aseguró ante el Senado que "todas las hipótesis deben abrirse" respecto a la investigación sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto en la localidad chubutense de Cushamen.En este marco, Bullrich señaló que "de acuerdo a los informes que acerca la Gendarmería, no se procede a ninguna detención", aunque sostuvo que la "decisión como Estado Nacional es plantear todas las hipótesis que puedan estar en juego en esta situación"."Todos los días buscamos personas. En este momento tenemos 5.000 personas desaparecidas, hablo de ahora, no de la historia", argumentó la funcionaria. En este marco, destacó la creación del Sistemas Federal de Búsqueda de Personas, para "ser más ordenados y tener un mecanismo más adecuado", en este tipo de operativos.