Bullrich minimizó el ataque sufrido y desafió a Cristina para que debata

El candidato a senador nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich , le atribuyó a una minoría violenta la agresión que sufrió en una recorrida por el distrito Avellaneda, al tiempo que ratificó su intención de debatir con la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner





"Estábamos recorriendo una escuela y un grupo de personas que esperaba afuera intentó agredir tirando harinas y huevos. Después, con unas motos siguieron al auto del candidato a diputado provincial Lucas Yacob", sostuvo el ex ministro de Educación.





"No expresaron nada, no estaban identificados. Es condenable. No es el camino para nada", remarcó Bullrich, y reiteró que se trató de "una minoría violenta".





Y agregó: "Me he cruzado con grupos de militantes de Unidad Ciudadana y de otros partidos y no he tenido ningún problema en toda la campaña, ni en las PASO ni ahora. Por suerte es una isla en un mar de una campaña que ha tenido otro tenor, que es el que esperan todos los bonaerenses".





El postulante oficialista ratificó su intención de debatir con la ex presidenta Cristina Kirchner: "Ojalá, hemos firmado un compromiso para hacerlo". Se refirió así al acuerdo que rubricó con la señal de cable Todo Noticias (TN), del Grupo Clarín, para debatir el 4 de octubre con los otros cuatro candidatos a senadores nacionales.