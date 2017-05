Bullrich: "La seguridad del Presidente está bien"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "la seguridad" del presidente Mauricio Macri "está bien" y descartó que existan amenazas de grupos narcos contra el mandatario.



"La seguridad del Presidente está bien", señaló la funcionaria nacional, al ser consultada sobre el episodio que tuvo lugar durante el Tedeum del pasado 25 de mayo, cuando la custodia presidencial expulsó a un ciudadano francés que iba a cantar en el coro de la Catedral metropolitana.



En declaraciones al canal América, Bullrich explicó que se trató de "una persona normal que había tenido un comportamiento anormal" y que ese dato llegó a su cartera a través de personal de Prefectura. "Se tomó la decisión de no dejarla entrar al Tedeum porque, si bien no tenía antecedentes, se tomó esa medida de protección", afirmó la funcionaria.



"Tanto el Ministerio de Seguridad como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estamos trabajando sobre cualquier posibilidad que exista de cualquier hipótesis de que una persona u organización tengan alguna intención terrorista o pseudo terrorista en la Argentina", resaltó.



Sin embargo, aclaró que no tienen "ningún tipo de amenaza narco sobre el Presidente" y que tampoco existe "ningún informe de inteligencia que le de certeza a estas versiones".