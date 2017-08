Bullrich: "La búsqueda de Santiago Maldonado ha sido la más difícil"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó hoy que la Gendarmería "ha sido investigada de pies a cabeza" en la causa por la desaparición del joven Santiago Maldonado en Chubut y señaló que "hasta el

momento todo ha dado negativo", al tiempo que reconoció que "hasta ahora ha sido la investigación más difícil" y destacó que el Gobierno "necesita ayuda para buscarlo".





"Hasta el momento tenemos tan poca información que es la búsqueda de personas más difícil, desde que estoy en el Gobierno, porque no hemos tenido el lugar donde vive, no sabemos quiénes podían ser las personas que estaban cerca, no hemos podido hablar nadie", sostuvo la funcionaria nacional.





En diálogo con Radio Mitre, la integrante del Gabinete indicó que hay "algunas hipótesis" sobre qué sucedió con el artesano de 28 años, pero aclaró que "están bajo secreto procesal".





Asimismo, la dirigente oficialista remarcó que el "único objetivo es buscarlo a Santiago", ante lo cual aseguró que necesitan "que se abran, no que se cierren".





"Cada vez que hay una persona desaparecida, hay que tener todos los detalles. Hasta ahora ha sido una investigación muy difícil. Todavía no hemos podido entrar al territorio donde la comunidad dice que estuvo y eso ha dificultado la búsqueda.





Necesitamos ayuda para poder buscarlo", manifestó.





Y agregó: "Desde el Estado ponemos todos los medios para buscarlo: hubo mucha gente, muchos perros, muchos especialistas, pero con pocas posibilidades de trabajo".





En ese sentido, Bullrich se refirió al pedido de los organismos de derechos humanos para que la carátula de la causa pase de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada".





"Lo importante en estos casos no es tanto la carátula, sino buscarlo a Santiago. Para eso hay que abrirse y ayudarnos a tener la información. En la medida en la que la carátula que se pone es desaparición forzada y la hipótesis que tiene su familia y los organismos de derechos humanos es que se lo llevó Gendarmería no habiendo un solo testimonio que haya dicho en el expediente eso, ni una imagen, ni nada, nosotros decimos: ¿Acá se quiere ayudar o imponer un criterio?", planteó.





Ante la acusación que pesa sobre la fuerza de seguridad, la ministra subrayó que "Gendarmería ha sido investigada de pies a cabeza. Todos los cuarteles y autos y hasta el momento todo ha dado negativo".





"En un camión que estuvo en el lugar había un pelo y una soga, pero para investigar ese indicio necesitamos el ADN de algún familiar para comparar este pelo en un laboratorio para poder saber si es o no" de Santiago, reclamó la funcionaria, aunque advirtió que "pelos y sogas hay en todos los camiones de Gendarmería".





Y concluyó: "Estamos para buscar a Santiago, no para otra cosa. Si lo que se dice es ´ustedes no lo pueden buscar porque el Estado es parte del problema y no de la solución´ se nos hace complicado, porque no tenemos cómo arrancar".





El joven artesano se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto, cuando fue visto por última vez durante un operativo que realizó Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut.