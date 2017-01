Bullrich descartó un muro con Bolivia: "No tenemos problemas con la inmigración"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó la construcción de un muro que separe la frontera de Argentina con Bolivia y dijo que el gobierno no tiene "un problema con la inmigración" sino con "el narcotráfico y con el contrabando".



"No barajamos en absoluto la construcción de un muro con Bolivia", afirmó la funcionaria en una entrevista publicada hoy en el diario El Tribuno de Salta.



La funcionaria sostuvo: "Lo que sí vamos a hacer es arrancar con cuatro puntos de alta tecnología que son La Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Mazza y Puerto Iguazú, y vamos a hacer un control de la frontera".



"Nuestro problema con la frontera no es la gente, nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando. Nuestro problema no es la gente", destacó.



En ese sentido, expresó que "es muy importante combatir un delito como el narcotráfico. Y en esa realidad, tenemos que encontrar todas las vías para evitarlo" y sostuvo que "en el delito de la narcocriminalidad, todas las vías son importantes".



"La vía de expulsar rápidamente a los extranjeros que entren y que delincan en temas de narcocriminalidad, es lo mismo que meter rápido presos a los argentinos que lo hacen", manifestó.



Bullrich dijo que "este debate no lo arrancamos nosotros, lo arrancó el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria", Miguel Pichetto.



"Nosotros lo estábamos estudiando, pero él permanentemente nos planteó que era necesario que la Argentina tenga estándares internacionales en relación con el tema del delito", afirmó.



Fuente: La Capital