Bullrich advirtió que no habrá títulos para los alumnos de 5° año de Santa Cruz que tuvieron 90 días de clase

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, anunció que su cartera no convalidará el egreso de estudiantes secundarios en Santa Cruz, donde sólo hubo 90 días de clases durante el año.



"Habrá que ir viendo cada caso. Es un tema muy delicado. Le hemos marcado al ministro de la provincia (Roberto Borselli) con mucha claridad que no vamos a repartir títulos porque sí. Les dijimos que tenían hasta fin de año para tomar la decisión de cómo resolverlo. Estamos a 15 días, hay mesas hasta fin de año. Estamos esperando ver qué sucede porque las mesas de exámenes también validan conocimientos del año", afirmó Bullrich.



El funcionario subrayó que no está "mintiendo" y advirtió: "creemos que mentirle a un estudiante diciéndole que sabe lo que no sabe no es bueno". "Esa cultura se terminó. Si hay chicos que no aprendieron lo que tenían que aprender, tienen que aprenderlo. El problema es que si le das el título secundario a quien tuvo 90 días de clase y va a la universidad no va a entender nada. Los profesores les dirán que estos temas los vieron en quinto año y ellos no los vieron porque tuvieron huelgas", enfatizó.



En declaraciones a un matutino porteño, el ministro consideró que "hay un derecho a la educación y un derecho a la huelga docente" y que "hay una contraposición que no puede ser resuelta judicialmente".