Brian Lanzelotta destrozó al diputado: "A Ottavis la droga lo tiene mal"

En medio de la polémica por la baja de José Ottavis al Bailando por un Sueño , el Gran Hermano Brian Lanzelotta destrozó al político y culpabilizó a su supuesta adicción a las drogas del diputado de Buenos Aires el hecho de que el ex de la Xipolitakis no se presentara nunca a los ensayos para el certamen, hecho por el cual, fue desvinculado del programa.





En diálogo con La Once Diez, Brian declaró: "Estaría bueno que pida disculpas a sus compañeros de trabajo y que se interne, porque va a ser lo mejor para él".





"Todos sabemos de las adicciones que tiene, y las adicciones te encierran y por tres o cuatro días no aparecés; yo lo vivía con mi viejo". "Capaz me estoy equivocando, pero es mi opinión: para mí, la droga lo tiene mal. ¿Si no, cómo desaparecés por cuatro días?", se preguntó.





Esto podría traerle aún más dolores de cabeza a Ottavis, si se abre una investigación sobre él y se comprueban los dichos de Lanzelotta.





Luego, Brian indicó que "también le pudo haber pasado algún problema con la familia o de algún tipo" pero aclaró: "Yo, de todas las opciones que barajo, me quedo con la de los adicciones".





Y agregó: "Le quita el lugar a otro personaje que tenga tantas o más ganas de estar y de trabajar. Le caga la vida a los demás, porque Barby Silenzi se quedó sin laburo ahora".





"Para la foto apareció porque estaba la prensa, lo rescataron y lo llevaron; pero él está jodido", aseguró más tarde.





"No salís de la droga de un día para otro, y si no tenés ganas, no vas a salir; es un proceso que evidentemente él no está haciendo, y es una pena", concluyó Brian.