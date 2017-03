Boudou afirmó ser "ajeno" a irregularidades en renegociación de deuda de Formosa

El exvicepresidente Amado Boudou aseguró este lunes que es "ajeno" a las presutnas irregularidades en la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado nacional y responsabilizó al mandatario provincial, Gildo Insfrán.



En el marco de la causa que lo tiene como imputado, el expresidente del Senado se desvinculó de las presuntas irregularidades en ese proceso y afirmó que una cláusula por la cual se pagaron intereses por esa renegociación llevada a cabo por The Old Fund fue a pedido del dirigente peronista que gobierna la provincia del noreste argentino desde 1995.



En su declaración, Boudou manfiestó que la renegociación del pasivo provincia fue un acuerdo previo a su llegada al Ministerio de Economía, es decir durante la gestión de su antecesor, Carlos Fernández.



El exvicepresidente llegó a las 10 de la mañana a los tribunales de Comodoro Py citado por el juez Ariel Lijo, el mismo que lo tiene procesado y al borde de enviar a juicio por supuestas negociaciones incompatibles en la compra de la exCiccone Calcográfica así como por presunto cohecho.



Boudou aceptó contestar preguntas hechas por el juzgado y personal de la Fiscalía de Jorge Di Lello.



La citación es porque como ministro de Economía Boudou aceptó la adenda en 2010 por la renegociación de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional, y por la cual se pagó 7,6 millones de pesos a The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, por trabajos de consultoría.



La renegociación de la deuda ya había sido pactada en 2009 cuando al frente en el Ministerio de Economía estaba Carlos Fernández, y fue el Fondo Fiduciario Provincial (FON.FI.PRO.), un ente que estaba a cargo de Jorge Melchor, el cual firmó un convenio con The Old Fund por el asesoramiento.



The Old Fund luego sería la pieza clave en el caso Ciccone, pues figura como la compradora del 70 por ciento de su paquete accionario y por ese hecho también está acusado Boudou al ser considerado como la persona interesada en la operación.



"Luego de asumir, Boudou, en su calidad de ministro de Economía, firmó una adenda al convenio previamente rubricado por Fernández, a través de la cual, entre otras cosas, incorporó los intereses de la deuda dentro del monto a reestructurar, lo que, a su vez, acrecentó en la misma proporción la comisión cobrada por The Old Fund, que ascendió a un total de 7.667.161 de pesos", acusó el magistrado.



Boudou ante el juez Lijo aseguró este lunes que no conoce a Vandenbroele y nunca trabó relación con el Fonfipro.



La causa por la renegociación de la deuda de Formosa estaba en poder del juez federal Sebastián Casanello pero luego éste se declaró incompetente y, por guardar relación con el caso Ciccone Calcográfica, se lo envió a Lijo, quien en la actualidad dirige la investigación.