El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, se mostró "cauto" respecto de la posibilidad de ser designado como nuevo secretario general de la UNASUR y señaló que el proceso de "consensos todavía está" desarrollándose.



"Lo hablé con ella, con el Presidente (Mauricio Macri) y algunos otros cancilleres, quienes me comentaron que surgió de varios países la posibilidad de que fuera la Argentina (quien ocupe la Secretaría General) y que fuera mi nombre", destacó Bordón.



En ese sentido, el exgobernador remarcó que "este es un proceso que todavía está", por lo que indicó que será "cauto" al hablar al respecto, aunque tras la finalización del mandato del colombiano Ernesto Samper Pizano, en enero pasado, se perfila como el principal dirigente a ser designado al frente del organismo regional.



"Este es un proceso que todavía está. Yo por lo tanto voy a ser muy cauto, porque me siento absolutamente como una persona que está 100 por ciento a cargo de la Embajada argentina en Chile, que en mi opinión es una de las dos más importantes junto con la de Brasil", manifestó en diálogo con Radio Mitre Mendoza.



Días atrás, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto había considerado que el mendocino contaba con "el perfil adecuado para construir puentes" entre todos los países de la región.



"Hemos estado hablando con los socios para que el embajador José Octavio Bordón sea el próximo secretario general. Todavía no hemos logrado el total consenso, estamos trabajando en ello", planteó Malcorra en la conferencia de prensa de este lunes en la Casa Rosada en la que se anunció su salida de la Cancillería.



Asimismo, el excandidato presidencial recordó que la Secretaría General de UNASUR fue generalmente ocupada por expresidentes: en caso de concretarse, sería el segundo argentino en ocupar la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, ya que el expresidente Néstor Kirchner había sido el primero, cuando se creó el bloque.



Con la muerte del santacruceño, lo sucedieron en el cargo la colombiana María Emma Mejía, entre mayo de 2011 y junio de 2012; el venezolano Alí Rodríguez Araque, entre junio de 2012 y agosto de 2014; y finalmente Samper Pizano.