Bonadio imputó a tres alfiles K por fondos de un plan nacional

El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner: Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, en el marco de una causa donde se investigan irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.





De acuerdo con la resolución, Abal Medina (diciembre de 2011 hasta noviembre de 2013) fue citado para el 30 de octubre a las 10, mientras Fernández (ejerció desde febrero de 2015 a diciembre de 2015) para el día siguiente y Capitanich (noviembre de 2013 a febrero de 2015) para el 1 de noviembre a las 10.





abal-medina.jpg Juan Manuel Abal Medina.



La citación se produjo "habida cuenta de las irregularidades observadas en los expedientes labrados en el marco del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los que se corresponden al período transcurrido entre los años 2013 y 2015", indicó el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).





Otros once involucrados

Junto con los tres hombres que ocuparon la Jefatura de Gabinete también fueron citadas a los tribunales de Comodoro Py otras 11 personas, entre las que se encuentran ex asesores técnicos del programa, ex jefes de Gabinete de asesores y ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi.





En esta causa se investiga la presunta entrega de varios millones de pesos a varios municipios para construir plantas de tratamientos de residuos sólidos que no fueron concluidas, una información que fue respaldada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).





bonadio.jpg Su señoría. Bonadio. Foto: Noticias Argentinas.



Bonadio advirtió de que las irregularidades fueron detalladas en un "informe de relevamiento de proyectos encomendados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable como también a la Sindicatura General de la Nación, en el cual se analizaron 120 proyectos elegidos al azar".





La auditoría de la SIGEN concluyó que el programa "funcionó con serias dificultades de control, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos" entre municipios aliados políticamente y que no existió "un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos".