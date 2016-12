El juez federal Claudio Bonadio dio por terminada la investigación sobre presunta defraudación por la venta de dólar futuro, en la que está procesada la expresidenta Cristina Kirchner, y envió el expediente al fiscal para que éste determine si corresponde o no llevar el caso a juicio oral y público.



Fuentes judiciales informaron que Bonadio dio por clausurada la instrucción del caso en el que también está procesado el exministro Axel Kicillof, y envió la causa al fiscal Eduardo Taiano quien ahora determinará si el caso pasa o no a instancia de juicio oral y público.



De esta forma, el juez consideró que ya está agotada la etapa de pruebas y que todo debe pasar a un tribunal oral federal, y ahora será el turno de la fiscalía para luego tener la posibilidad de opinar los 18 imputados del caso.



El procesamiento de Cristina Kirchner fue confirmado semanas atrás por la Sala II de la Cámara Federal tras lo cual la ex mandataria decidió no apelar a través de su abogado Carlos Beraldi para que se agilicen los pasos para que el caso llegara a juicio oral y público, con el fin de demostrar su inocencia, según dijo.



No obstante, otras de las parte sí apelaron los procesamientos y la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de revisarlas aunque eso no obstruye la posibilidad de que el expediente pase a etapa de juicio oral y público.



Según el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, Kirchner y Kicillof "tomaron parte central en la decisión de dar curso a la maniobra de defraudación contra el patrimonio del Banco Central": resaltaron que "siguiendo instrucciones" de la Presidenta y su ministro, las autoridades del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores "vendieron en un muy breve período de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuros en dólares a valores ficticios".



En la causa, Cristina Kirchner tiene un embargo fijado por el juez de 15 millones de pesos a la par que pesa sobre ella una inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.