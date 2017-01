Bergman: "Todas las críticas a mi persona fueron absolutamente infundadas"

El ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, volvió a responsabilizar a los gobernadores por la falta de acción frente a los incendios que azotaron a La Pampa, Buenos Aires y Río Negro y aseguró que según la normativa vigente "cada jurisdicción tiene que hacerse cargo" del desastre ecológico.



"Por ley, cada jurisdicción tiene un trabajo que hacer en caso de incendio", reiteró Bergman en diálogo con Radio Con Vos. "Son años de obras que estaban pendientes y con buena voluntad no se puede resolver todo. Nosotros estuvimos con la gente desde el primer momento. Habría que verificar que hicieron los Gobernadores previo al incendio como marca la Ley", enfatizó el ministro.



El funcionario exigió a los que criticaron su pasividad ante los incendios que leen las leyes actuales, sobre el manejo del desastre ecológico. "Tenemos que reconocer lo que dice la Ley de Ambiente de la Nación y cada jurisdicción tiene que hacerse cargo. Me hago cargo de todo lo que me compete, pero no podemos dejar pasar las irresponsabilidades", sostuvo en referencia al gobernador pampeano, el peronista Carlos Verna.



Verna fustigó al ministro con la difusión de un video institucional de la gobernación donde se mostraban imágenes de las más de 600.000 hectáreas quemadas en su provincia, con durísimos testimonios de productores rurales que denuncian la falta de asistencia del Gobierno nacional en medio de la catástrofe.



"Se tendría que ver cuántas hectáreas se han quemado en La Pampa en los últimos años", reclamó el rabino, y exhortó a los pampeanos a votar a otro candidato en las próximas elecciones de 2019. "La gente en La Pampa puede votar mejor y encontrar referentes que hagan las cosas antes que llegue el fuego", subrayó.



Tras reiterar que no renunciará al cargo, Bergman dijo que "todas las críticas a mi persona fueron absolutamente infundadas", aunque remarcó: "Desde ya acepto las críticas y entiendo que la gente con sentido común me critique".