Barrionuevo pidió a Macri que "advierta" a los empresarios

El secretario general del gremio de gastronómicos, Luis Barrionuevo, le reclamó este sábado al presidente Mauricio Macri que le pida a los empresarios que "traigan la plata que tienen afuera del país", a la vez que llamó a "darle el tiempo necesario" al mandatario y subrayó que el sindicalismo va a "tratar de acompañarlo".





"Macri no se la agarra sólo con los sindicalistas. Actúa a veces con bronca cuando le llevan algunos temas puntuales. El Presidente sabe bien la cantidad de empresarios que realmente se robaron la plata de la Argentina en sociedad con los políticos de turno. Espero que en el Coloquio de IDEA les diga que además de invertir traigan la plata que tienen afuera del país", sostuvo el exlíder de la CGT Azul y Blanca.





En diálogo con Radio Mitre, el referente sindical le reclamó al jefe de Estado que le haga una "advertencia a los empresarios" y apuntó: "Estuvo en la (Conferencia de la Cámara de la) Construcción, que fue uno de los antros más siderales de la corrupción en los últimos años".





"El (exsecretario general de la UOCRA La Plata Juan Pablo) ´Pata´ Medina no inventó nada. Han sido los políticos que gobernaron la provincia de Buenos Aires, los empresarios y después viene el ´Pata´ Medina, que estaba avalado por la política", agregó.





En ese sentido, el integrante de la CGT pidió que el exministro de Planificación Federal Julio de Vido "que se arrepienta y diga cuántos Lázaro Báez hay. Los ´Pata´ Medina son nada".





"Empresarios de la UIA fueron socios de De Vido todo este tiempo en distintas empresas. Que no se hagan los distraídos. Y el Presidente lo sabe. Espero que los señale y les diga que traigan la plata y la inviertan en el país", insistió.





Consultado sobre la posibilidad de una reforma laboral, Barrionuevo afirmó que "no hay nada" por el momento y añadió: "Le creo al ministro de Trabajo (Jorge Triaca) cuando dice que no hay ninguna reforma a la brasilera. Todo lo que quieran conversar lo tienen que hacer con la CGT y los senadores y diputados".





Respecto al Presidente, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) consideró que "está madurando, está creciendo. A los golpes se hacen".





Y continuó: "Si acá hay que poner el hombro todos, todos tenemos que poner, pero tiene que haber diálogo, tiene que haber reunión".





Asimismo, pidió "darle un crédito", porque consideró que el jefe de Estado "necesita tiempo. Él cree en esta política económica y habrá que darle el tiempo necesario, pero sin que mande al país al fondo del mar".





Finalmente, fue consultado sobre si considera que debe haber cambios de Gabinete en el Gobierno nacional y respondió: "Eso no lo vamos a lograr, porque es un caprichoso y muere con la de él. Es bastante cerrado en ese aspecto".





"Nosotros trataremos de acompañarlo siempre que no siga perjudicando a la clase trabajadora. Necesitamos que haya más fuentes de trabajo. Los milicos no pudieron con nosotros. No creo que un Gobierno democrático pueda. Estamos para ayudar y acompañar, no para que nos persigan", concluyó.