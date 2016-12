Barañao ratifició su continuidad como ministro tras el acuerdo con becarios del Conicet

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ratificó hoy su continuidad en el cargo y destacó el acuerdo alcanzado con los investigadores del Conicet, aunque señaló que esa entidad "tiene una tasa de crecimiento limitada, no puede tomar a todos, todos los años".



"Sigo como ministro, por ahora mi aspiración es tomarme vacaciones como ministro", aseguró Barañao un día después de que los investigadores aceptaran la propuesta del Gobierno para que los casi 500 becarios afectados por el recorte en los cupos mantengan sus puestos en la estructura del organismo hasta diciembre de 2017.



El acuerdo descomprimió un conflicto que llevó a cinco días de protesta, con la toma del playón del Polo Científico y Tecnológico, por la reducción a la mitad de las incorporaciones a la carrera del investigador del Conicet.



"No era sencillo, podría haberse resuelto pacíficamente durante esta semana a través de un diálogo racional, lamentablemente no fue así; pero estos doctores van a tener tranquilidad todo el año que viene y luego se insertarán en distintas instituciones", sostuvo Barañao en declaraciones a radio Mitre.



No obstante, subrayó que "el Conicet tiene una tasa de crecimiento limitada, no puede tomar a todos, todos los años" y, respecto de la solución del conflicto, indicó que "no era solo un tema de fondos, sino de ver cómo implementar esta transición, que es algo novedoso".



El acuerdo terminó de cerrarse luego de la contrapropuesta de los científicos del Conicet para que quedara afuera del acta la posibilidad de que los becarios que reclamaban su reincorporación se sumaran al plantel de una empresa privada, tal como lo habían ofrecido las autoridades de Ciencia y Tecnología.



"Teníamos que encontrar una solución de transición para estos recursos humanos que habían sido formados y que no tenían posibilidades de ser contratados directamente por el Conicet", explicó el ministro.



En este sentido, precisó: "Lo que tratamos es que esos recursos humanos, que estaban calificados, pudieran ser ubicados en las instituciones donde trabajan, porque los becarios no sólo trabajan en el Conicet, sino en universidades, el INTA, el INTI, universidades privadas".



"Tratamos que cada institución, por un mecanismo que vamos a ir implementando durante el año, sea la que finalmente se haga cargo de los contratos de estos recursos humanos que son altamente valiosos", señaló el funcionario.