Baradel presentó una denuncia penal contra Macri

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense, (Suteba), Roberto Baradel, denunciará penalmente al presidente Mauricio Macri por "amenaza velada" de muerte.



"Estoy aquí para presentar una denuncia penal contra el Presidente porque hizo una suerte de amenaza velada de muerte contra mí en la Asamblea Legislativa", dijo el dirigente sindical en declaraciones televisivas desde las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py.



Baradel se refirió así a las expresiones de Macri en la Asamblea Legislativa cuando este miércoles advirtió: "No creo que Baradel necesite a nadie que lo cuide".



El sindicalista había denunciado hace dos semanas que él, sus cuatro hijos y su nieto de pocos meses de vida fueron amenazados de muerte en medio de la tensa y caliente negociación paritaria de Suteba y otros cuatro gremios con la administración de María Eugenia Vidal.



"Amenazaron a mi nieto y a mi nenita de 3 años, a mis otros tres hijos. Y el Presidente de la Nación dice en la Asamblea Legislativa que no cree que yo necesite que alguien me cuide", se quejó Baradel.



En ese sentido, el gremialista afirmó que ahora entiende "por qué la custodia (asignada a su familia) va y viene" y "no cumple" con su función de proteger a él y a su hijos: "Lo que Macri está haciendo es una suerte de amenaza velada y zona liberada".



Baradel se presentó en Comodoro Py para denunciar penalmente al Presidente, donde afirmó: "Siempre hay algunos más dispuestos que otros para concretar las amenazas. El Presidente es el responsable de la custodia. La Justicia le ordenó al jefe de Estado que asigne la custodia".