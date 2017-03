Báez dijo que no manejaba la relación comercial con Los Sauces

El empresario detenido Lázaro Báez dijo que no manejaba la relación comercial de sus empresas con la firma Los Sauces S.A., la inmobiliaria de la ex familia presidencial, aunque reconoció su amistad con el fallecido Néstor kirchner.



El dueño de la firma Austral Construcciones prestó declaración indagatoria durante dos horas en la causa donde está acusado de integrar una organización con los Kirchner y otros empresarios para lavar dinero a través de concesiones de obra pública para que parezca legítimo.



El empresario dijo que era "amigo personal" de Néstor Kirchner, que no tiene relación con la ex presidenta Cristina Fernández, a quien respeta por ser la mujer de su amigo, y que a Máximo Kircher, lo vio sólo un "par de veces".



La declaración se produjo en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde está el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, que participó de la indagatoria sólo por momentos, en la que la que todas preguntas fueron hechas por el fiscal federal Carlos Rívolo.



"No tengo relación con ella, sólo respeto por ser la mujer de Néstor Carlos Kirchner", respondió Báez en el comienzo del interrogatorio que comenzó cerca de las doce del mediodía ante la presencia de su abogado, Maximiliano Rusconi.



El empresario dijo que los vínculos comerciales de sus empresas con la inmobiliaria Los Sauces tenían que ver con la necesidad de conseguir dónde hospedar a los empleados que llegaban de otros lugares para realizar obras.



"La evolución comercial de las compañías requirieron la contratación de inmuebles a los efectos de satisfacer la inclusión de profesionales técnicos especializados, mecánicos especializados para transporte pesado y liviano, capataces (...) Esa mano de obra especializada no estaba en Santa Cruz", dijo.



Baéz sostuvo, además que Los Sauces era una de las "6 o 7 inmobiliarias" de Santa Cruz con las cuales sus empresas realizaron contrataciones bajo las misma modalidad y las mismas condiciones y remarcó: "Era una más a la que recurríamos".



En otro tramo de su declaración, el empresario sostuvo que todo "venían aprobados dos departamento de contrataciones y la autorización final siempre correspondía al grupo gerencial por la inclusión en el presupuesto de gastos" que llevaba su firma.



"Todo el mundo pensaba que el grupo Báez era una tarjeta y se encontraron con una empresa organizada y todo el mundo se quiere quedar con sus activos", sostuvo el empresario durante una parte de su declaración en la que se diferenció del relato de sus hijos que lo mencionaron como quien concentraba las decisiones.



Por recomendación de su defensa, Báez no respondió las preguntas relacionadas con las reformas realizadas en la vivienda de Mascarello 441, Rio Gallegos, que habita la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la construcción de un complejo de viviendas perteneciente a Los Sauces S.A.



Antes de responder preguntas del fiscal, Báez había presentado un escrito en el que sostuvo que no participó "en ninguna asociación y mucho menos ilícita conformada por funcionarios de distintas reparticiones del Estado".



"No he realizado ninguna contraprestación indebida en relación al desarrollo de una actividad absolutamente lícita, habitual y legítima", aseguró el empresario en el escrito que se incorporó al expediente.



De jean y remera blanca (casco y chaleco antibalas), Báez había llegado a Comodoro Py pasadas las 9 de la mañana, a bordo de uno de los transportes del Servicio Penitenciario, y debió esperar dos horas en la alcaidía de los tributables de Retiro hasta que le tocó subir a declarar.