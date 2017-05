Aseguraron que la estatua de una virgen "lloró sangre" en Paraná

virgen llora sangre



Una estatua de la virgen de los Dolores lloró dos gotas de un líquido rojo similar a la sangre en la capilla del Santísimo de Santa Teresita en la ciudad de Paraná, donde los fieles se agolpan para rezar y prenderle velas.El hecho fue advertido este miércoles por la noche por un grupo de fieles que se reunieron a rezar y desde ese momento decenas de personas se acercaron al lugar a comprobar el "milagro".A toda hora, gente mayor, jóvenes, mujeres con hijos pequeños quieren ver la imagen que muestra en sus mejillas el rastro de dos gotas rojas.El sacerdote Diego Rauch señaló que concurrirán profesionales para determinar si el líquido que brotó de los ojos de la imagen es sangre.Desde la parroquia indicaron que el templo permanecerá abierto para que los fieles puedan acercarse y rezarle a la imagen.El fenómeno trascendió rápidamente a través de las redes sociales y desde entonces, gentes de toda la ciudad acuden al templo de calle Guillermo Saraví.Los fieles que concurren en masa a ver el supuesto milagro relacionan el hecho con el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal."Fue el miércoles alrededor de las 20:30. Había dos grupos rezando: uno en el templo mayor y el otro en la capilla del Santísimo, un lugar más pequeño que tenemos anexado a la Parroquia.Una persona que pasó por allí vio a esta imagen y nos avisó. Nos convocamos ahí y fuimos testigos del hecho", contó el padre Rausch. Aclaró que la imagen corresponde a la advocación de la Virgen de los Dolores, "que recuerda al sufrimiento que soportó la Virgen al pie de la cruz"."Lo que pasó fue eso: en un momento determinado, la imagen empezó a llorar sangre. Fue una cuestión de pocos segundos. Se deslizaron sus lágrimas por sus mejillas. Luego se detuvo y al rato se secó la sangre, no es que lloró mucho tiempo o varias veces. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Quedaron las lágrimas marcadas en sus mejillas como se puede ver en la imagen", continuó describiendo.Luego explicó, "la advocación de la Virgen de los Dolores nos recuerda el momento en que la Virgen estuvo al pie de la cruz. Es una de las advocaciones como tantas que hay en honor a la Virgen".Según publica Elentreríos.com, Cuando se le preguntó acerca del sentido que podrían tener estos hechos, Rausch interpretó: "Los católicos que queremos a nuestra madre, la Virgen, queremos observar este fenómeno como un hecho absolutamente extraordinario, pero no queremos quedarnos en el hecho sino saber qué nos quiere decir la Virgen con esto. Si vemos que nuestra mamá de acá de la tierra llora debe ser porque ve que sus hijos no van por un buen camino y están en peligro"."Entendemos que la Virgen nos está pidiendo un cambio, una conversión de nuestros corazones. En sus numerosas apariciones, la Virgen pide oración, ayuno, el rezo del rosario y la conversión.Ese es el mensaje que entendemos nos envía la Virgen con este hecho", agregó. El párroco dijo que es muy probable que la Iglesia inicie una investigación para determinar qué fue lo que sucedió."Probablemente se haga una extracción de una muestra de esta sangre para corroborar si se trata de sangre humana. Pero nosotros queremos ver esto con el corazón y entender que es un cambio lo que la Virgen nos pide", concluyó.