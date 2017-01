Arroyo Salgado y las hijas de Nisman pidieron al Papa que "siga rezando para que se pueda llegar a la verdad"

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y las hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman fueron recibidas hoy en el Vaticano por el papa Francisco, a quien le pidieron que "siga rezando para poder llegar a la verdad sobre la muerte" del ex titular de la UFI-Amia.



Así lo reveló esta mañana la propia Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal, quien junto a sus hijas Iara y Kala emprendieron un viaje a Israel, con escala en el Vaticano, donde hoy participaron de la audiencia general de los miércoles, y allí tuvieron el contacto con el Papa.



"Fue muy conmovedor para mis hijas y para mí. Tiene un valor muy importante para nosotros, muy reparador. Él nos trasmitió que reza siempre por la memoria de Alberto Nisman y también por mis hijas y yo le pude pedir que por favor nos ayude, que siga rezando para poder llegar a la verdad de esta muerte", sostuvo Arroyo Salgado en diálogo con radio La Red desde el Vaticano.



En ese marco, agregó: "Estoy emocionada, estoy agradecida, y le doy el valor que este gesto tiene para con nosotros".



En este sentido, afirmó que "es reparador después del sufrimiento que pasaron mis hijas fundamentalmente por la muerte del papá, en el contexto que ocurrió, y por todo el sufrimiento posterior que tuvimos, por cómo se politizó la investigación judicial y toda esa campaña que sufrimos de intimidaciones y desprestigio a su memoria".



Consultada sobre si pudo expresarle al Papa Francisco su convicción de que Nisman no se suicidó, la jueza lo negó: "No profundizamos, no era el ámbito y no correspondía. Yo puedo tener una postura con respecto al hecho porque conozco el expediente, pero de ningún modo pretendería que personas ajenas al mismo emitan un juicio de valor", afirmó.



En cambio, repitió que su intención con el encuentro era "poder reparar y seguir en esta búsqueda de la verdad".



Además, dijo creer "en la justicia divina y en la Justicia de los hombres" de la que, indicó, forma parte.

"Lo que no hay que hacer es bajar los brazos; hay que seguir solicitando", postuló.



Finalmente, Arroyo Salgado contó que el viernes llegarán a Israel, donde el fiscal recibirá homenajes póstumos. "Será una experiencia muy importante para ellas (por sus hijas) porque van a poder vivenciar el reconocimiento, de personas de distintos ámbitos al trabajo que hizo su papá", concluyó.