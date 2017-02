Arroyo Salgado consideró "inapropiadas" las manifestaciones de Eugenio Zaffaroni

La jueza Alejandra Arroyo Salgado consideró que las afirmaciones del ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni respecto a la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman son "inapropiadas" y encubren "una velada amenaza".



"La apertura de la denuncia es fundamental para el esclarecimiento de las razones de su muerte. Las razones de su muerte están íntimamente relacionadas con la denuncia que había hecho cuatro días antes", indicó Arroyo Salgado.



El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni aseguró el miéroles que la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner fue reactivada por "revanchismo".



"Esa denuncia son 300 fojas que si Nisman estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces", había manifestado Zaffaroni.



En declaraciones a radio Mitre, Arroyo Salgado señaló que estas afirmaciones "encubren una velada amenaza y una falta de respeto a la memoria del padre de mis hijas que son las víctimas más directas de este tipo de expresiones".



"Es una expresión inapropiada en un hombre de derecho. Ha descendido a la par de Aníbal Fernández, Diana Conti, Kunkel, Diego Bossio y Sergio Berni, todas esas personas que sistemática y reiteradamente se han pronunciado con calificaciones de este estilo", agregó.