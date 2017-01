Argentina se ubica 95 en el ránking de los países menos corruptos

Argentina se ubicó en la posición 95º del ránking de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional 2016, lo que permitió escalar 12 posiciones desde el 107º logrado en la medición del año anterior, aunque continúa lejos de los dos países más valorados de la región: Uruguay (puesto 21º) y Chile (24º).



En América Latina, el peor clasificado fue Venezuela (166º).



En su informe, Transparencia Internacional (TI) advirtió contra la "corrupción sistémica" y la "desigualdad social" que generan un "contexto propicio para que se impongan los políticos populistas", y criticó los primeros pasos del presidente estadounidense Donald Trump.



"Durante 2016 vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política", indica en un comunicado esta ONG basada en Berlín, que publica su nuevo "Índice de percepción de la corrupción 2016".



Desigualdad y corrupción generan "un contexto propicio para la emergencia de populismos", asegura TI, que evalúa a 176 países.



Los casos de corrupción a "gran escala", como los de "Petrobras y Odebrecht en Brasil (...) muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría".



"Este tipo de corrupción --prosigue la ONG-- a gran escala y sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social".



Por ello, la puntuación de Brasil (79ª posición) en el índice de percepción de la transparencia ha descendido significativamente en comparación con cinco años antes, tras "la revelación de sucesivos escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea".



Sin embargo, prosigue TI, "el país ha demostrado este año que, mediante el trabajo independiente de los organismos encargados de la aplicación de la ley, es posible exigir que rindan cuentas personas que antes se consideraban intocables".



"En países con líderes populistas o autocráticos, a menudo vemos democracias que retroceden y un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del poder judicial. En vez de combatir el 'capitalismo clientelista', estos líderes por lo general instalan sistemas corruptos incluso peores", afirma José Ugaz, presidente de TI.



Según TI, las puntuaciones de Hungría y Turquía -dos países donde están en el poder líderes autocráticos- descendieron en los últimos años. En cambio, "la puntuación de Argentina, que ha dejado atrás un gobierno populista, está comenzando a mostrar mejoras", según el comunicado de TI.



TI observa asimismo con recelo los inicios del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, que asumió el cargo el pasado viernes: "Sus primeros pasos no son prometedores. Cuando vemos que ha nombrado a su yerno (Jared Kushner) alto consejero de la presidencia, eso no es una buena señal" opina Finn Heinrich, director de investigación de Transparencia.



"Si él (Trump) respeta su promesa de combatir la corrupción, creo que Estados Unidos --en el puesto 16º en 2015, en el 18º en 2016-- puede mejorar".



Pero según los inicios de su presidencia "tememos que haya un retroceso". Trump "no necesita combatir a la prensa, nombrar a gente con la que va a tener conflicto de intereses, ni ser opaco con sus impuestos", agrega el directivo.



Cada año, TI establece la lista de los países en función de una escala que va de cero a 100, de los más corruptos a los más virtuosos, según los datos recogidos por 12 organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Banco africano de Desarrollo o el Foro Económico mundial.



Como era de esperar, los países nórdicos -- Dinamarca (1º, junto a Nueva Zelanda), Finlandia (3º), Suecia (4º), Noruega (6º)-- ocupan lo más alto de la clasificación.



En lo más bajo de ella figuran países asolados por conflictos como Somalia (176º y último), Sudán del sur (175º) o Siria (173º).