"Argentina se puso en marcha, la mayoría de los argentinos lo va a valorar y nos va a apoyar en octubre"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que está convencido de que en las elecciones legislativas de octubre, los argentinos van a "volver a apoyar" a Cambiemos porque "la mayoría valora" lo que hizo su gobierno y quiere que Argentina continúe el rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2015.



"Yo soy optimista, siempre lo he sido. Muchos decían que no teníamos chance de ganar la elección pasada, y lo hicimos. Argentina comenzó a crecer, y enero va a dar buenos números, mejores que enero del año pasado. Argentina se puso en marcha, y eso la mayoría de los argentinos lo va a valorar y nos van a apoyar en octubre para confirmar este rumbo", dijo el presidente Macri en una entrevista realizada durante su visita oficial a España y difundida hoy por radio Continental.



A poco de concluir su viaje oficial a España, donde se buscó el relanzamiento de las relaciones con ese país y con la Unión Europea, Macri consideró que el cambio que produjo su gobierno en Argentina "está consolidado" y apostó a que ese cambio "es para siempre, y no es para volver atrás".



"Dentro de poco, en octubre, cuando hagamos una buena elección nuevamente, continuaremos con los cambios, progresando, innovando y cumpliendo", consignó.



El mandatario argentino consideró "fundamental" consolidar los cambios "porque el mundo nos abrió las puertas" y porque "una mayoría de argentinos" expresaron en el 2015 en las urnas su voluntad de "vivir con tranquilidad, progresar, y ser parte del mundo".



"Por eso logramos leyes que cambiaron en serio las oportunidades futuras de la Argentina", dijo el presidente Macri.



Finalmente, al ser consultado sobre los aumentos en las tarifas, el Jefe de Estado asumió que sufre cada vez que tiene que disponer un incremento, pero dejó claro que estaba convencido de que eran necesarios para "volver a crecer y a tener una economía sin inflación, que a los que más afecta es a los más pobres" y, por eso, se trata de su "primer objetivo".