Argentina impulsa la exportación de alimentos a China

Argentina participa del Salón Internacional de la Alimentación, SIAL China, que se llevará a cabo en Shanghai, del 17 al 19 de mayo de 2017, en donde será País Invitado de Honor, en el marco de la celebración del 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.Con una delegación que supera las 60 empresas, la Argentina -tercera economía más grande de Latinoamérica- alcanzará una cifra récord de expositores proveedores de granos y semillas, vinos, lácteos, bebidas, aceites, productos orgánicos y gourmet, alimentos congelados, frutas y vegetales, carne aviar y vacuna, entre otros."El sector agroindustrial argentino cumple un rol fundamental como motor del desarrollo económico de nuestro país: con una producción de 130 millones de toneladas y exportaciones por U$S 40.464 millones en 2016, representa más del 50% del total del volumen exportado y emplea a más de 500.000 personas", sostuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.Además, agregó: "La Argentina está volviendo a reinsertarse productiva y comercialmente en el mundo, a través de la recuperación de la confianza de nuestros compradores, pero para seguir en ese camino estamos enfocados en agregar valor a la producción de alimentos, de tal manera que no solo seamos proveedores de materia prima, sino de la industrialización de la misma. Así podremos alcanzar nuevos mercados, fidelizar los actuales y alimentar cada vez a más personas".En ese sentido, el pasado 2 de mayo, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional firmó un acuerdo con Alibaba Group Holding Ltd, con el objetivo de facilitar la inserción de las PyMEs argentinas de agroalimentos (inicialmente de productos frescos y vinos) en Alibaba.com, la mayor plataforma de comercio online de China.China es el principal comprador de alimentos argentinos en el mundo (10%). Del total exportado a este mercado, los alimentos ocupan más del 84% siendo la soja el producto con mayor representación seguido por las carnes bovinas, de ave, mariscos y aceites (girasol y maní).De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), durante el primer bimestre de este año las exportaciones argentinas de carne vacuna congelada a China crecieron un 70% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando las 6.639 toneladas que representan el 40% de las ventas totales de carnes frescas."Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, 10 veces el tamaño de nuestra población, y tenemos el objetivo de elevar ese número a 600 millones", puntualizó Juan Procaccini, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y explicó que "la Argentina es mucho más que granos, es una potencia en producción de alimentos.El 60% de las exportaciones argentinas son alimentos y bebidas, y el 17% son commodities". Y agregó: "Para esto, tenemos un ambicioso plan de riego público-privado que ayudará a expandir nuestra frontera agrícola en 4 millones de hectáreas. La Argentina es un socio estratégico en el suministro de alimentos al mundo".Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, destacó "la importancia que tiene para las Pymes del interior del país poder exhibir sus productos en un mercado tan promisorio como el chino", a la vez que señaló que "apuntamos a incrementar la participación de las PyMEs dentro de las exportaciones ya que esto tendrá un impacto significativo en la balanza comercial y un consecuente incremento de la demanda de puestos de trabajo calificados".La participación argentina en SIAL China representa una enorme oportunidad para desplegar el potencial exportador que tiene el país en el mercado asiático. De acuerdo a los últimos relevamientos, los productos agroalimentarios con mayores perspectivas comerciales para la Argentina, en base a la proyección de crecimiento en el consumo, son el pescado, el pollo y el vino.Convocados por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Agroindustria, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la presencia argentina ocupará más de 1.300 m2 en los que exhibirá una nutrida oferta de alimentos y bebidas bajo el lema "Grown by nature, manufactured by us", dando cuenta de la complementariedad existente entre la riqueza del suelo y la fuerza de trabajo y el talento de sus habitantes.Se trata de una acción que reúne los esfuerzos público-privados para reinsertar a la Argentina en el mapa internacional de negocios.