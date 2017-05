Archivan denuncias contra Carrió y Gómez Centurión

El juez federal Daniel Rafecas resolvió desestimar las dos denuncias presentadas contra la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. Una de ellas fue rechazada tras detectar que el denunciante particular admitió ante la Justicia que presentó la acusación luego de recibir un dinero a cambio.





La otra, elevada por el abogado Mariano Valdez, fue desestimada por considerar que se trataba de una copia de la primera, hecha por el hombre que reconoció haber cobrado $1.500. El pedido de archivo de la denuncia lo había hecho la semana pasada la fiscal Paloma Ochoa, tras confesar Enrique Paz que le pagaron para instar la acusación.





Paz fue llevado ante la Justicia por la fuerza pública al rehusar la citación dispuesta por el juez Rafecas, y en su declaración el albañil dijo que cobró $1.500 por acceder a firmar el escrito de denuncia, y que no sabía el contenido de la misma.





Negó el genocidio

La Justicia archivó una denuncia contra el director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por sus dichos ante la prensa respecto a la última dictadura.





"No fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", había manifestado el ex militar que participó de los levantamientos "carapintadas" durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.





El archivo fue firmado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por entender no existió delito por parte de Gómez Centurión. "No cabe sino concluir que la conducta en que se denuncia incurrió Gómez Centurión no resulta penalmente relevante, circunstancia que en virtud de la imputación fiscal llevará al dictado de su sobreseimiento. También corresponde descartar un supuesto de apología de delito pues tampoco hace defensa o reivindica 'delitos' del pasado", señaló el juez en su fallo.