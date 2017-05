Aranguren estimó que las inversiones en Vaca Muerta serán de US$ 10.000 millones en 2018

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, estimó que las inversiones en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, Neuquén, sumarán "entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones este año, y ascenderán en el próximo a alrededor de US$ 10.000 millones".



A partir de 2019 esas inversiones aumentarán aún más, a cerca de US$ 15 a US$ 20 mil millones por año en un período de seis años, pronosticó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren en declaraciones formuladas en Tokio y difundidas este lunes.



El ministro concedió una entrevista a S&P Global, plataforma informativa de McGraw Hill Financial, empresa estadounidense de calificación crediticia y elaboración de análisis para los mercados financieros y de productos básicos a nivel global, a la que también pertenece la calificadora Standard & Poor's.



Aumentar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, dijo Aranguren, requerirá construir infraestructura, para lo cual hay planes en marcha.



"Necesitamos compañías, inclusive japonesas como Mitsui y Marubeni, que estén preparadas para invertir en midstream (básicamente transporte y almacenamiento), a fin de desarrollar gasoductos, facilitar la producción temprana e instalar ferrocarriles, con el objeto de traer arena, tuberías y agua a la zona donde producimos petróleo y gas no convencionales", señaló el ministro.



Aranguren dijo que el sector hidrocarburífero local se ajusta al actual escenario de precios del crudo, aunque admitió que "honestamente, estamos más preocupados por los precios del gas natural que los del petróleo".



El funcionario consideró que los precios del crudo en torno de US$ 50 el barril están proporcionando a la Argentina una fuerte oportunidad para impulsar la expansión de su incipiente industria de shale oil, lo que en última instancia ayudará a mejorar la eficiencia de su sector de petróleo y gas.



"Por supuesto estamos produciendo petróleo, pero hay que tener en cuenta que nuestra mezcla de energía está dominada por gas natural, que representa 54% de nuestra mezcla primaria", sostuvo el ministro tras participar en el Foro Económico Japón-Argentina.

"Lo que este nuevo escenario de precios está dando a todo el sector de petróleo y gas -añadió- es la oportunidad de mejorar nuestra eficiencia para ser más competitivos, incluso a este bajo precio".



"Por supuesto, con un precio más alto hay más oportunidades, pero en este caso particular creo que el sector argentino se ajusta a este escenario de precios", dijo Aranguren, quien acompañó al presidente Mauricio Macri junto a otros ministros en la gira por Oriente.



"Las compañías me dicen que si conseguimos mejorar la productividad en el país, particularmente la de la mano de obra, pueden hacer frente a este escenario de precios", afirmó.



La entrevista de S&P Global destaca que la Argentina tiene uno de los mayores recursos de petróleo de esquisto del mundo, que ya entraron en producción, y se espera que contrarresten la disminución de la producción de petróleo convencional en los campos maduros.



El ministro recordó que "en el caso del petróleo estamos importando pocos cargamentos al año, así que no estamos tan preocupados (por el precio)".



En cuanto a la importación de gas, agregó: "actualmente se paga un precio de alrededor de US$ 5,5 a US$ 6 el millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el valor de referencia Henry Hub (el mayor mercado spot y de futuros de gas natural de Estados Unidos) está en US$ 3".



Teniendo en cuenta los costos de licuefacción, transporte y regasificación del LNG, Aranguren dijo que "en el caso argentino los precios marginales son más altos, por eso tenemos algunos incentivos para que las empresas locales aumenten la producción".



Por último, sobre el planeado lanzamiento a fin de año de la primera ronda de licitación para explorar en alta mar, Aranguren dijo que "estamos dando algunos primeros pasos para asegurarnos que para la próxima década tendremos un montón de proyectos en preparación para satisfacer las necesidades energéticas del país".