El presidente de la comisión de Inteligencia del Senado, el radical Juan Carlos Marino, afirmó hoy que confía en la inocencia del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien -según relató- dijo que "alguien debe haber cobrado" el soborno de la firma brasileña Odebrecht, pero que no fue él.



"Arribas dijo que presentó toda la información en la Justicia y lo que dijo es: Yo estoy más interesado que ustedes en que se sepa la verdad rápidamente porque habrá grandes sorpresas. Alguien lo debe haber cobrado (el soborno) en la Argentina, pero no yo´", señaló el senador de la UCR.



El funcionario nacional se refirió así al supuesto pago de coimas que el operador Leonardo Meirelles admitió haber efectuado de parte de la constructora Odebrecht en la Argentina para el soterramiento del tren Sarmiento. En declaraciones a radio Belgrano, Marino aseguró que ante la bicameral el jefe de la Inteligencia nacional sostuvo "lo mismo que le dijo a la Justicia".



"Si la Justicia determina que Arribas tiene responsabilidad, voy a ser el primero en pedir su renuncia", resaltó el radical.



Al ser consultado sobre la acusación contra Arribas sobre supuestamente haber recibido coimas de parte de la constructora brasileña Odebrecht, el legislador nacional expresó: "No puedo entrometerme en otro poder, como es el Poder Judicial. Esto es un tema netamente judiciable, corresponde a la Justicia".



Por su parte, la diputada nacional del FPV-PJ e integrante de la bicameral Juliana Di Tullio ratificó que los legisladores de ese bloque "no" quedaron "conformes con la exposición" de Arribas.



"No quedamos conformes con su exposición", sostuvo la diputada por la provincia de Buenos Aires en declaraciones a radio El Mundo al ser consultada sobre la reunión con Arribas, donde el director de Inteligencia ratificó que solo recibió un pago de 70 mil dólares por la venta de "bienes muebles" en medio de una transacción de "bienes inmuebles".