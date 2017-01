El Ministerio de Ambiente de la Nación, que dirige Sergio Bergman, informó que existió un "error administrativo" en la designación de un asesor de 19 años con un sueldo de 70 mil pesos y aclaró que el monto correcto de su salario es de 17 mil.



Se trata del empleado Juan Francisco Roust, que fue designado como asesor a través de la resolución de la cartera publicada el 3 de enero último, en la que se le asignó un salario de 70 mil pesos.



El nombramiento había generado fuertes críticas al ministro en las redes sociales, entre ellos del ex polifuncionario kirchnerista, Aníbal Fernández.



Luego de que la noticia trascendiera, fuentes del Ministerio de Ambiente señalaron a NA que en la resolución se "consignó erróneamente el monto de la contratación".



Según afirmaron, esa equivocación "fue detectada y salvada el mismo día hábil posterior a la publicación", el 4 de enero, con la suma correcta de 17 mil pesos mensuales.



"El error ha sido consignar equívocamente en monto a percibir de unidades retributivas por 2.600, en vez de 850 como correspondiere mensualmente. Es importante aclarar que dicho error no causa estado por haber sido solicitada su rectificación en el día inmediato a su publicación, siendo además que no se procedió a la liquidación y menos aún al cobro de los emolumentos, sino por el contrario se solicito de manera urgente la rectificación del error administrativo", informó el Ministerio, ante la consulta de NA.