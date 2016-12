Una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri.



Según publicó el diario La Nación, la fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA, de Panamá, y EQT SA, de Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.



Junto a Gianfranco y Mariano Macri, los investigadores alemanes también informaron que en esas sociedades aparecen el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendell, y sus hijos, también contadores, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.



Desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los hermanos Macri y otras 67 personas y 11 sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión.



La información llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).



Según la fiscalía de Hamburgo, las firmas vinculadas a los Macri acumularon reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los Panamá Papers, en abril pasado, a partir de una investigación liderada por el diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).



De acuerdo a La Nación, junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Ángelo Calcaterrra, primo del presidente Macri.



Según los investigadores alemanes, Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta con un saldo superior al medio millón de dólares.



Figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección comercial en Uruguay.



La emprea Iecsa informó que Garrone es "gerente, pero no socio" de la compañía, por lo que indicaron que cualquier eventual movimiento de dinero corresponde a ese ejecutivo, pero no a la empresa "ni a sus dueños".



Desde Alemania también reportaron datos sobre el actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador en Italia, Claudio Zin.



Con esa información sobre los Macri y las restantes personas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, remitidas al fuero penal económico.



En el caso de los hermanos del presidente Mauricio Macri, como el jefe de Estado y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado como consecuencia de los Panamá Papers, la fiscal especializada optó por remitirles la información.



Con esos datos, Casanello y Delgado podrían ahora expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se sumaría a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil. En esa línea, la Procelac planteó que se pida a Hamburgo más información y la documentación original.