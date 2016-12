Alberto Fernández sobre Ganancias: "El Gobierno maneja números terroristas para generar pánico"

Los dirigentes del Frente Renovador, Alberto Fernández, Guillermo Nielsen y el mendocino Guillermo Pereyra ofrecieron una conferencia en Mendoza, donde se refirieron al impuesto a las Ganancias.

El encargado de mostrar cuáles son las definiciones del massismo fue Fernández, quien aseguró que: "la realidad es que intentamos un punto de acuerdo, pero los legisladores decían no poder negociar porque tenían la orden de no hacerlo. Cuando Macri se vio derrotado, presionó a los gobernadores, no le sirvió y abrió un canal de comunicación. Buscamos que los trabajadores no paguen un impuesto y que tampoco se afecte las arcas provinciales", explicó el dirigente.

Justamente este miércoles fue la primera reunión, mientras que este jueves, el Gobierno se reunía con la CGT.

"No sabemos qué quiere el gobierno, queremos ver su planteo. Hace falta hacer las cosas bien, ahora se preocupa mucho por el déficit cuando a comienzo s de año regaló 4 mil millones de dólares al campo y a las mineras. Se hubiesen preocupado desde el principio", criticó Fernández.

El dirigente repitió lo dicho desde el Frente para la Victoria: "Si el miércoles no hay consenso, se aprobará lo que salió en diputado" y agregó "Argentina ya está conmocionada por los errores del gobierno, esperamos que esto se solucione. El límite es no volver atrás y lograr un mínimo imposible razonable y no la locura que propone el gobierno".

Con respecto a los números de los montos que las provincias perderían, según lo dado a conocer por el macrismo, estos serían falsos, deslizó el dirigente.

"El gobierno maneja números falsos, números terroristas, para generar pánico. El dinero que queda en el bolsillo de los trabajadores se vuelca al consumo y vuelve al Estado bajo otros impuestos y bajo ganancias de las empresas que ganarían más", manifestó Fernández.