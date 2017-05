Alberto Fernández aseguró que Randazzo puede vencer a Cristina Kirchner en las PASO

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández consideró que Florencio Randazzo obtendría un triunfo en las PASO en caso de enfrentar a Cristina Kirchner porque la ex presidente representa "cosas que la gente cuestiona".



"Creo que si (ganaría Randazzo) porque tenemos que dar un debate muy profundo y porque Cristina (Kirchner) representa cosas que mucha gente está cuestionando", manifestó Fernández.



"Va a haber mucha gente que querrá resolver esa ecuación, la presencia o no de Cristina en las PASO de agosto, no será necesario esperar a octubre", añadió en declaraciones periodísticas formuladas hoy.



Alberto Fernández es el jefe de campaña del ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, quien busca competir en las PASO del FPV-PJ en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.



"Hay que acordarse de que las PASO no son elecciones internas, son abiertas, donde interviene mucha gente, por eso el mayor esfuerzo que deberíamos hacer es entender que no debemos hablar de los peronistas, si debemos hablar de los bonaerenses", indicó.



"Florencio (Randazzo) ha tenido pocas apariciones en medios, pero ahora que estamos en campaña poco a poco eso ira cambiando. En campaña no puede haber silencio, hay que hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver con críticas del presente", anunció.



Fernández elogió a Randazzo al señalar como "un gran mérito" estar presente en el escenario político 16 meses después de haber dejado el poder "sin necesidad de tener que andar hablando todas las mañanas por radio".