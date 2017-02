Aguad aseguró que la empresa que lideraba Franco Macri "es un deudor sin recursos económicos"

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, afirmó hoy que la empresa privada que lideraba Franco Macri y tenía la concesión del Correo es "un deudor sin recursos económicos" y "no tiene bienes" para solventar el pasivo que arrastra desde que entró en concurso de acreedores en 2001.



"Estamos hablando de un deudor sin recursos económicos, que no tiene bienes", sostuvo el funcionario nacional sobre la firma que se hacía cargo del servicio postal durante la década de 1990.



En declaraciones a radio Mitre, el dirigente radical resaltó que el objetivo de las negociaciones con la empresa es "tratar de cobrar lo que queda" del pasivo, ya que advirtió que "si se sigue demorando el asunto, esta deuda no existe más".



"Dije: ´Paremos esta licuación y arreglemos este juicio´. Ahora lo que estamos haciendo es cobrar", agregó el exlegislador nacional por Córdoba.



Y agregó: "En este caso, las leyes favorecen al deudor, porque si no se pueden aplicar intereses sobre la deuda y no se puede indexar el crédito, obviamente el transcurso de tiempo favoreció al deudor".



De esta manera, Aguad defendió el plan de pago acordado entre el Gobierno y Correo Argentino S.A. para saldar la deuda en cuotas hasta 2033.