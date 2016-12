Aerolíneas ratificó que eliminará la comisión que cobran agencias de turismo

Aerolíneas Argentinas ratificó su decisión de eliminar las comisiones que cobran las agencias de turismo por cada pasaje, por entender que se trata de un "costo de distribución" que le implica a esa empresa un gasto de "8 millones de dólares al año".



Así lo indicó la directora de Comunicaciones de la compañía, Felicitas Castrillón, quien aclaró que las agencias no iniciaron aún acciones legales por la eliminación de esa comisión -­que representa el 1% del costo de cada pasaje-.



Pero admitió que Aerolíneas recibió "una intimación, que estamos analizando".



"Esta comisión es en realidad un gasto de distribución que cubre el costo del envío del pasaje físico por la agencia al pasajero y "hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, ese costo de distribución no existe porque no hay un costo físico", explicó, en declaraciones radiales.



La funcionaria destacó que suprimir esa comisión -medida que se haría efectiva el año próximo- le permitirá a la línea aérea estatal ahorrar 8 millones de dólares.



Además, resaltó que durante este año, la empresa redujo "el subsidio de 700 millones de dólares que recibió, en promedio, en los últimos años a 300 millones". A su criterio, "cada centavo cuesta, porque nosotros estamos manejando plata que es de todos los argentinos. Otras compañías con las que competimos no tienen ese costo" de comisión de agencias.



Según Castrillón, "no nos podemos quedar dormidos, tenemos que manejar la empresa con responsabilidad y prepararnos para competir". Por otra parte, la funcionaria hizo referencia a la llegada de nuevas empresas aéreas para operar en el mercado local: "si viene más competencia va a ser mejor para el pasajero, para el mercado y va a facilitar a que se bajen los costos", evaluó.