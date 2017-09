A De Vido lo defenderá el mismo abogado de Lagomarsino

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido designó como nuevo abogado defensor al penalista Maximiliano Rusconi, el mismo que asistió al empleado informático Diego Lagomasino, ex asesor del fiscal Alberto Nisman , y que asiste actualmente al empresario Lázaro Báez





Rusconi es el nuevo abogado defensor que De Vido presentó ante el Tribunal Oral Federal 4, el cual llevará adelante el juicio por la tragedia de Once a partir de mañana a las 9.30.





IMAGEN46.jpg Diego Lagomarsino, el técnico informático implicado en la causa Nisman.



Tras asumir la defensa, Rusconi presentó al Tribunal un pedido de postergación de la fecha de inicio del juicio, lo cual fue desestimado de plano por los jueces, quienes en su fallo remarcaron que el Tribunal "garantizará el debido ejercicio de la defensa".





De Vido era defendido en la tragedia de Once y las múltiples causas en que es investigado por los abogados Julio Virgolini y Adrian Maloney, pero el jueves pasado sorpresivamente renunciaron a la asistencia en todas las causas.





"Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible", argumentaron los abogados renunciantes.





El Tribunal 4 había instado al ex funcionario a que designara nuevos abogados en un plazo de 72 horas o bien le daría intervención a la defensa oficial para sí o sí comenzar el juicio oral y público el próximo miércoles en los Tribunales de Comodoro Py.





Finalmente, De Vido designó como defensor a Rusconi y su socio Gabriel Palmeiro: el primero de ellos era oficialmente el abogado de Lagomarsino y luego renunció, quedando a cargo el segundo.





Además, Rusconi y Palmeiro son los abogados del empresario detenido Lázaro Báez en varias causas en las que es investigado, como la causa en que está procesado por estafa en los negocios de obra pública durante el kirchnerismo y también en los casos conocidos como Hotesur y Los Sauces.





En la mira

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió la detención previo a la quita de fueros del diputado nacional De Vido, en la causa por malversación de $26.000 millones en obras de la mina Río Turbio. "No hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que puede considerarse en posesión de vinculaciones con el poder público es De Vido".