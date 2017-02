A tres años del trágico incendio de Iron Mountain, familiares de víctimas apuntaron contra Gómez Centurión

Familiares de los ocho bomberos y dos rescatistas muertos en Iron Mountain reclamaron justicia y recordaron la impunidad en el incendio intencional con fines de ocultar la documentación relacionada a los Panamá Papers. La causa no tiene ningún imputado a pesar de que dos pericias determinaron que se trató de un hecho intencional.

Pasaron tres años del incendio intencional de Iron Mountain, que el 5 de febrero de 2014 destruyó documentación sensible sobre entidades financieras como el HSBC o empresas vinculadas con los Panamá Papers y dejó diez muertos y ahora apuntan al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

La fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37, Romina Monteleone, solicitó al juez en lo Criminal de Instrucción, Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas involucradas, entre ellas funcionarios del gobierno porteño y de la Superintendencia Federal de Bomberos.

El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, actual titular de la Aduana, quien no pudo explicar ante la Legislatura cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma, no fue citado.

Familiares del rescatista fallecido Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apuntaron contra Gómez Centurión, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en el momento del incendio y pidieron a la Justicia que cite al funcionario."El responsable es Gómez Centurión y nunca lo citaron. No lo citan porque hay algo detrás de todo esto", indicó una familiar de Bárricola y denunció "amenazas de muerte de Gómez Centurión", a quien señaló como "un mafioso".La mujer aseguró que los familiares de las víctimas tienen "los teléfonos pinchados" y añadió que "los verdaderos culpables siguen en el poder", dado que del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasaron al Gobierno nacional tras la asunción de Mauricio Macri como presidente."Los 10 muertos de Barracas no les interesa a nadie. Son como los de Cromañón y Once. Nos sentimos discriminados por las otras organizaciones", indicó.

"En la propagación del incendio han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes", señaló la fiscal en alusión a Gómez Centurión.

La medida alcanza a los responsables de la firma y también a empleados de la empresa que instaló el sistema contra incendios, además de al sereno que trabajaba ese día.