A pesar de los 127 mil empleos perdidos, el Gobierno asegura que busca "generar nuevos empleos"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que el término "flexibilización" tiene en la Argentina "un contexto negativo que se ha usado en otro momento para cercenar los derechos de los trabajadores, y nosotros no queremos cercenar ningún derecho, sino darle oportunidad, no solo de conservar, sino de generar nuevos empleos".



Agregó Triaca sobre las paritarias que se negociarán este año, que "entre todos debemos aumentar la producción y bajar la inflación", y aclaró que el 17 por ciento de incremento en la pauta inflacionaria "es una meta puesta en el presupuesto", relativizando así que se trate de un límite relacionado con la discusión de las convenciones colectivas de trabajo.



Sostuvo que el Gobierno maneja las cifras de empleo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y admitió que si bien el "año pasado fue muy difícil para los argentinos" se han "resuelto muchos temas vinculados al trabajo" como las discusiones del "salario mínimo vital y móvil, las asignaciones familiares y ganancias".



Cuando le consultaron anoche en TN sobre la 'pérdida de más de un millón de puestos de trabajo' en el empleo privado registrado según difundió un informe del Indec, respondió: "No, ese dato no lo tenemos nosotros. Nosotros seguimos los datos del SIPA. Por supuesto que la primera parte del año pasado fue muy difícil para los argentinos. Sabíamos esto, pero en la última parte del año (octubre -noviembre) ha crecido el empleo".



"Además, algunos sectores que tenían dificultades han mejorado. Sabemos que falta mucho pero hemos resuelto en término de trabajadores muchos temas importantes como la discusión del salario mínimo vital y móvil, las asignaciones familiares, y ganancias".



Ayer un informe del elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) precisó que el empleo privado registrado retrocedió 1,5% al cierre del tercer trimestre del año pasado respecto de igual período de 2015, al sumar 6.404.160 puestos de trabajo, mientras que el número de empresas cayó 0,7% en similar período, con 573.302 emprendimientos.



El Indec utilizó para esta estimación información provista por la AFIP, sobre las declaraciones juradas presentadas por las empresas.



Por otra parte, Triaca afirmó que "la generación de empleo de calidad y digno es uno de los principales objetivos del Gobierno y la forma de resolver la pobreza es a través de la generación de trabajo".



"En los últimos cinco años no se han creado puestos y ahí debe estar el foco", añadió el ministro quien confió también que las autoridades están "mirando los procesos de producción" para "ver donde están los mayores inconvenientes para los empresarios y los trabajadores".