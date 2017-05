A partir de agosto Macri cobrará más de 200 mil pesos en bruto

Más de 200 mil pesos por mes cobrará Mauricio Macri a partir de agosto y más de 183 mil obtendrás sus ministros, según confirmaron fuentes oficiales al diario La Nación.

El aumento en sus salarios será del 20 por ciento y este incremento está atado a la suba preacordada el lunes con los empleados estatales, un entendimiento que está en línea con las pretensiones del Gobierno para controlar la inflación.

Macri recibirá el aumento en tres cuotas: un 5% en junio, otro 5% más en julio y, finalmente, el 10% en agosto. La cuenta llega hasta $208.000 si se les aplican esas cuotas a los $ 173.000 que el Presidente percibió este mes. Con los descuentos correspondientes, entonces, Macri cobrará cerca de $ 130.000 en mano desde agosto. La mayor parte de las deducciones se las lleva el impuesto a las ganancias.

Como fuerte gesto político, el Gobierno preacordó el lunes con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio estatal mayoritario, que el aumento de los estatales este año sería del 20%, en tres cuotas. El preacuerdo, festejado en la Casa Rosada, se produjo en medio de la pelea de distintos sindicatos para lograr mayores incrementos a pesar de las resistencias del oficialismo, que intenta sostener la pauta del 20% para controlar la inflación.

"Los salarios de las autoridades del Poder Ejecutivo tendrán el mismo aumento que el conjunto de los estatales", indicaron fuentes oficiales, que aclararon que "la alta dirección pública no entrará al régimen de bonos por presentismo o desempeño" que se les ofreció a los gremios.

El salario del Presidente también estará atado a lo que suceda con la economía, ya que, al igual que el resto de los estatales, su sueldo quedará sujeto a una cláusula gatillo ante la posibilidad de que la inflación supere el 20% anual. De todas maneras, el aumento salarial de Macri será menor este año en comparación con 2016, cuando su salario registró una suba del 31%.

El incremento salarial del resto del gabinete seguirá, entonces, el mismo patrón. La vicepresidenta Gabriela Michetti (que percibe $ 160.000 mensuales) pasará a cobrar unos $ 192.000 sin considerar descuentos, y los ministros (que en mayo percibieron $ 152.908) saltarán a unos $ 183.000, también en bruto.

De acuerdo con la información del sitio de datos abiertos del Estado, las excepciones las constituyen los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile; de Comunicaciones, Oscar Aguad, y de Turismo, José Gustavo Santos (que en mayo percibieron unos $ 163.000), así como también el titular de Defensa, Julio Martínez (que este mes recibió $ 172.683). Todos ellos cobran un plus por desarraigo.

Las comparaciones salariales ubican a Macri a mitad de camino. En el ámbito local, el Presidente no es el funcionario que más cobra, pero tampoco es el dirigente que menos gana. Los senadores, por ejemplo, pueden percibir más de $ 140.000 en bruto si al sueldo se le suman el canje de los tramos aéreos y el plus por desarraigo.

La comparación con sus pares también es desigual. En la conversión a dólares, el sueldo de Macri supera ahora los US$ 13.000, una cifra que se ubica por encima del brasileño Michel Temer, que no alcanza los US$ 10.000. Más alto es el sueldo de su par chilena, Michelle Bachelet, que percibe casi US$ 15.000 mensuales. Muy por encima se ubica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cobra más de US$ 33.000 por mes, según informó The New York Times.