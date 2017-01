Las frases más destacadas del designado presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, durante los últimos meses, algunas de las cuales generaron polémica, fueron las siguientes:



- "Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".



- "Las cosas no se pueden hacer como uno querría y menos después de 12 años en los que se invirtió mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio". - "Me alegra que la gente la pase bien, pero no es sostenible".



- "Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. No desconozco que se ha agravado, pero ese cálculo de que hay un millón más de pobres que pasó del 27 al 32, es un cálculo teórico".



- "Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres".



- "Nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de dos años".



- "Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a niveles que nunca debió haber abandonado en el ranking internacional".



-"Si aplicás una política de shock el peronismo te voltea. Los anteriores cuatro presidentes no peronistas como Illia, Frondizi, Alfonsín y De la Rúa fueron volteados por el peronismo en elecciones o en gestiones de golpe de Estado, justamente, porque no se bancaron el ajuste".



-"Yo quisiera un ministro que salga a convencer a la gente. A entusiasmar, a generar inversiones, que entusiasme al empresario. Quiero escuchar a alguien convencido del éxito de la política económica nacional para poner en marcha la economía".



-"Aplaudo la importancia que el equipo de Cambiemos le da a la política para no tomar el atajo del gran ajuste ortodoxo, que en el fondo es lo que Cristina quisiera para asegurarse su retorno".