La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, consideró hoy que "lo que debió haber hecho (el ex presidente Fernando) De la Rúa de llamar a un gobierno de coalición lo terminó haciendo Eduardo Duhalde", al evaluar la caída hace 15 años del gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) del que formó parte como ministra de Desarrollo Social.



"Hubo toda una sucesión de hechos", dijo hoy acerca de las causas del derrocamiento del mandatario radical y, ese sentido, anotó en primer lugar "la renuncia muy temprana" del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.



En diálogo con radio Rivadavia, la ex legisladora nacional atribuyó también la crisis en el gobierno de De la Rúa a la situación en la provincia de Buenos Aires, al destacar que "desde que empezó (Carlos) Ruckauf como gobernador se quería ir y después se terminó yendo y fue canciller".



Sobre la situación social en aquellos años en el Conurbano bonaerense, Fernández Meijide adujo que "seguramente hubo intendentes que fogonearon" la crisis y consideró que "cuando hay vacío de poder alguien lo llena, pero hay que ver qué métodos tienen".



El 19 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio tras los saqueos y desbordes sociales producidos el día anterior en varias provincias y en la Capital Federal ante la crisis política y económica desatada en el país.



La crisis tuvo como disparador final el corralito a los ahorros establecido por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, quien debió dimitir hace hoy exactamente 15 años.



El anuncio del estado de sitio generó una reacción social que se volcó a las calles con manifestaciones y cacerolazos de la ciudadanía, que derivó el 20 de diciembre en la represión policial que causó una treintena de muertos en todo el país y la renuncia de De la Rúa.



Mañana, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), junto con organizaciones gremiales y sociales, marcharán a Plaza de Mayo para recordar "el estallido social que determinó la renuncia de De la Rúa como presidente, conocido como el 'Argentinazo'".



"Marcharemos contra la tregua de la CGT, llevaremos a Plaza de Mayo los reclamos de los trabajadores y el pueblo", anunció Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del neumático (Sutna).