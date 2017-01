Geoffrey Rush es Einstein en la nueva serie de National Geographic

El ganador del Premio Oscar, Geoffrey Rush ("El Discurso del Rey", "Piratas del Caribe") y Johnny Flynn ("Clouds of Sils Maria", "Song One") interpretan a Albert Einstein. Flynn le da vida al legendario científico en su juventud mientras Rush se apodera de Einstein en la cumbre de su carrera.



A través de 10 episodios, GENIUS muestra cómo un empleado de patentes imaginativo y rebelde, que no puede conseguir un trabajo como profesor ni un doctorado, resuelve los misterios del átomo y el universo.



Cada episodio explora los extraordinarios logros científicos de Einstein, junto a sus relaciones personales tan complejas como pasionales. La serie está basada en el libro de Walter Isaacson: "Einstein: His Life and Universe", adaptado por el escritor Noah Pink.



"GENIUS" estrenará este año en National Geographic en 171 países y 45 idiomas.



Rush y Flynn se unen en el reparto compuesto por Emily Watson, Michael McElhatton, Seth Gabel, Samantha Colley, Richard Topol, Vincent Kartheiser, entre otros.