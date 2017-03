2017: el año del papelón en los Oscar

Parecía que la madrugada del lunes iba a concluir para La La Land, ganadora de seis Oscar, con un epílogo "hecho en Hollywood", pero el error histórico al anunciar la mejor película, que fue a parar a Luz de luna, le robó el protagonismo en un inesperado giro final.



Todo apuntaba a que La La Land, tras obtener los galardones al mejor director (Damien Chazelle), mejor actriz (Emma Stone), mejor banda sonora original, mejor canción original (City of Stars), mejor diseño de producción y mejor fotografía, se coronaría como mejor película y, de hecho, así lo anunciaron Warren Beatty y Faye Dunaway.



Sin embargo, algo no encajaba.



Se notó en el rostro del veterano actor, que al abrir el sobre lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor. A la pareja le habían hecho entrega del sobre equivocado. Sin embargo, como nadie de la Academia se pronunció, Beatty prosiguió y le pasó el sobre a Dunaway, que leyó el nombre de La La Land que aparecía junto al de Emma Stone, el premio entregado justo antes.



"Hay un error. Luz de luna, ustedes son los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma", advirtió Jordan Horowitz, uno de los productores de La La Land, cuando ya estaba todo el equipo en el escenario.



Pero en la sala de prensa Stone dijo momentos después que ella tenía en sus manos el sobre con su nombre en ese momento. "Creo que todos estamos todavía en estado de confusión", dijo, y expresando un profundo amor por Luz de luna agregó: "¿No es este el momento más loco en la historia de los Oscar? ¡Genial!".



Jimmy Kimmel, el anfitrión de la gala, responsabilizó en broma a Steve Harvey, el presentador del certamen Miss Universo que el año pasado anunció erróneamente a Miss Colombia como la ganadora cuando en realidad la corona era para Miss Filipinas.



Y Kenneth Lonergan, quien ganó el premio al mejor guión por su filme Manchester junto al mar, dijo en chiste entre bambalinas: "Nosotros, de hecho, ganamos como mejor película".



De cualquier manera la victoria de Luz de luna resultó sorpresiva. Con 14 nominaciones, La La Land había empatado el récord de Titanic y La malvada y se perfilaba como la favorita para el premio mayor. El tierno relato de Barry Jenkins sobre un joven negro gay que crece en los bajos barrios de Miami costó apenas 1,5 millones de dólares. Su victoria es inusual para una cinta tan pequeña, aunque había recibido grandes elogios de la crítica.



Casey Affleck obtuvo el Oscar al mejor actor por Manchester junto al mar, y le dedicó la victoria a Kenneth Lonergan, director de la cinta y ganador de la estatuilla al mejor guión original: "Sin él, no estaría aquí".



El mejor actor de reparto fue Mahershala Ali, por su rol de un traficante de drogas que sirve de guía a un niño aquejado por problemas en Luz de luna. Fue la primera vez en una década que un actor negro es galardonado en los Oscar.



Viola Davis completó los premios de interpretación con el Oscar a la mejor actriz de reparto, por Fences.



Asimismo, el mayor perdedor en la historia de los Oscar hasta ahora, Kevin O'Connell, rompió la maldición tras 21 nominaciones y se alzó con el triunfo en la categoría de mejor mezcla de sonido por Hasta el último hombre, junto con Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace.