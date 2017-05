Justo el día del estallido mediático, madre e hija estuvieron de invitadas al programa Cortá por Lozano y Verónica Lozano no se privó de preguntarles por el tema.





"Yo me pongo contenta cuando un ex se separa", dijo para generar empatía en sus invitadas. Barbie y Nazarena se rieron de la broma pero la ex del actor contestó con una frase escueta: "No nos importa, la verdad. Que sean muy felices, no nos importa. Lo pasado pisado".