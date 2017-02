Noelia Marzol y su momento "extremo" arriba de un auto de rally

Este verano no sólo se animó a andar en un auto de rally en la costanera cordobesa, hace semanalmente su deporte preferido wakewoord, anduvo en moto de agua en el lago San Roque, subió a la cruz y hasta fue a una carrera de burros en Mina Clavero, donde preparó coreografías, sino que también se animó a tirarse de paracaídas.

En su Instagram, la rubia publicó un video de lo que fue el momento lleno de adrenalina.

La bailarina y actriz reveló más detalles del episodio extremo: "Me gusta hacer deportes extremos, tenia la idea hace un montón de tiempo, se dio la oportunidad porque conocí a un amigo. Me arrepentí un segundo antes de subirme a la avioneta".





"Es increíble, pensé que de algo me iba a morir y qué mejor que morir de algo que me gusta, ja. Lo re disfruté, pensé que era la única vez, pero tocás el piso y querés volver a subir".





La blonda agregó en conversación con el portal porteño Primicias Ya: "El instructor me quemó la cabeza, si fuera arriesgado me dijo que no se tiraría conmigo. Son 25 segundos de caída libre y después 7 minutos en paracaídas. Hay diferentes alturas y esta era más arriba de la capa de las nubes".





Noelia contó que le gustan los deportes extremos para disfrutar más de la temporada teatral: "Wakeboard es como un entrenamiento, prefiero hacer deporte. Estuve haciendo de todo, hacer temporada es duro, mucha concentración y funciones. Está bueno abstraerte".





Para completar, se refirió a su presente profesional en las sierras cordobesas. "Estamos quintos en el puesto, por más que sea una temporada floja. Dijeron que fue más reducido el público. La pasé muy bien este verano", completó Marzol, feliz luego de su debut teatral en "Los Corruptelli".