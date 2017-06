Hace 16 años que se estrenó 'Moulin Rouge', uno de los musicales más queridos en la historia del cine. Todos recordamos la maravillosa química entre Ewan McGregor y Nicole Kidman y seguro que todavía hay gente que prefiere su versión de 'Your Song' a la de Elton John. Recientemente los dos actores principales de la película se han reunido para entrevistarse entre ellos para el medio Variety (donde está el video completo).

Hablando de su experiencia en la película, los dos actores entre risas recuerdan los mejores momentos del rodaje. Nicole Kidman recuerda cómo les hicieron entrenar en diversos estilos de baile de salón y ni siquiera aparecieron en la película: "También recuerdo que tú [McGregor] tenías esta voz maravillosa. Y yo me sentía muy insegura con mi propia voz así que tuve que practicar muchísimo". Además, el actor explica que todo el rodaje se hizo en una finca y ahí ensayaban y pasaban sus ratos libres. Al parecer el equipo de 'Moulin Rouge' se montaban grandes fiestas en la finca y los dos actores admiten bromeando que no se acuerdan de todas. Kidman cuenta cómo se iban pasando una botella de absenta: "Recuerdo que me pasaron la botella de absenta y yo pregunté que si era seguro beberlo, aunque le di un trago igualmente".

Cuando hablan de sus miedos como actores Ewan McGregor admite que lo que más miedo le da en un rodaje es que su director pierda la fe en él: "Si eso pasa tienes que protegerte y aun así tener una actitud positiva para que todo no vaya a peor y quizás ya hayas perdido la fe en el proyecto. Los momentos más duros son cuando trabajo en un ambiente que no me trae felicidad". Cuando el actor le pregunta a su antigua compañera de reparto si ha tenido alguna escena muy difícil en su carrera Kidman responde que a ella le gustan los riesgos: "No me gusta estar en mi zona de confort donde se hacer algo y me siento segura. Busco proyectos que impliquen un salto por mi parte y arriesgarme en la interpretación (...). Me interesan los auteurs, porque no te encasillan". Coincidiendo con ella, el actor de 'Trainspotting' afirma lo que quiere para su carrera profesional: "Tú y yo trabajamos las emociones de la gente en las películas. A mí no me importa si mi personaje puede disparar rayos láser por los ojos. Me importa manejar la situación de manera humana".

Los dos actores también hablan de su trabajo en televisión, McGregor en 'Fargo' y Kidman en 'Big Little Lies'. Él opina que trabajar en televisión es mucho más gratificante que hacer cine: "Llevo haciendo cine veinticinco años y creo que la espera para trabajar es intolerable a veces, mientras que para televisión no esperas tanto porque tienes que hacer muchas cosas en un día". Para la actriz, una serie de televisión le permite establecer una conexión más profunda con sus espectadores.



Fuente: ECartelera