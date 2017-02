ABC confirma nuevas temporadas de Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away With Murder

Grey's Anatomy. Foto Promocional.



La cadena ABC confirmó la renovación de sus series Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away With Murder.



La noticia significa que las tres producciones del canal regresarán con sus temporadas 14, siete y cuatro, respectivamente. "Grey's Anatomy, Scandal y How to Get Away With Murder sigue manteniendo a los espectadores en el borde de sus asientos y con ganas de más", declaró el presidente de ABC Entertainment, Channing Dungey.



"Estoy muy contento de traer de vuelta estos programas y los momentos OMG que vienen con ellos", agregó el ejecutivo en un comunicado difundido por EW.



De esta forma, la cadena reafirmó su confianza en el trabajo de la productora y guionista Shonda Rhimes, quien creó estas tres series. De hecho, la propia creativa no dudó en escribir un mensaje de agradecimiento en redes sociales tras difundirse la noticia. "Nosotros simplemente no estaríamos aquí sin ustedes", publicó en su cuenta de Twitter.



Las tres producciones se emiten en latinoamérica a través de canal Sony (señal 32 VTR, 503 Movisar), además de tener varias de sus temporadas en Netflix.



Fuente: La Tercera