Nazarena Vélez se cruzó con Laurita Fernández y la ninguneó al aire

Nazarena Vélez dio un móvil con "Los Ángeles de la mañana", el ciclo de Ángel de Brito por el Trece, y en un momento de la entrevista, la cruzaron con Laurita Fernández , aunque no hubo ida y vuelta.





"El tiempo le da la razón a todo lo que contó Barbie en ese momento. Yo firmé un pacto con Bernardo Beccar Varela y no me parece romperlo, mucho menos para hablar de esta criatura", manifestó la rubia cuando le consultaron por la relación de Laurita y Federico.





Sumó: "Si se siente incómoda, me tengo que poner en la postura de madre. Tengo que verla como lo que es, es una chica de 20 y pico de años. No sé si salen o no salen, pero me importa un pito".





"Le agradezco de haber sido así porque Barbie pudo alejarse de una persona muy violenta".





"La verdad es que no hablemos más de la nena para no incomodarla. Siempre que vos quieras, Ángel, voy a ir al piso... Mirá si no voy a ir por una nena", completó Nazarena ninguneando a la bailarina.