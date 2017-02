Nazarena Vélez contó que borró una foto de su cola a pedido de Barbie

"Una sola vez me arrepentí el año pasado cuando me saqué una foto del culo. Dije '¡qué grande está!'... ¡Y entró en una sola foto!", lanzó, entre carcajadas.

"A mí todo el mundo me decía que a los 40 se te iba el culo. Me insistían con que se te va el culo, que se va el culo. Acá se quedó. ¡No se fue!", remató, divertida sobre su cola.

"Barbie me mandó un mensaje y me dijo '¿es necesario?' Y ahí dije 'uy, que papelón'", contó Nazarena sobre el pedido de su hijo, que terminó con ella borrando la imagen.





"Hoy no me importa no pesar 50 kilos, antes me enfermaba no entrar en un jean y ahora me importa un 'sorongo'. ¡Dame 2 talles más! Me súper relajé", afirmó.