Natalia Oreiro cuenta su próximo filme con Willem Dafoe

Mientras regresa a los escenarios como cantante tras 15 años dando inicio a una serie de shows que presentó como "un gusto que quería darme", Natalia Oreiro ya piensa en "Bajo el agua", uno de los últimos relatos de Adolfo Bioy Casares, que Alejandro Chomski proyecta rodar con ella y Willem Dafoe en septiembre, en Canadá.





A mitad de camino entre una serie de recitales rioplatenses y el rodaje que la obligará a actuar por primera vez en inglés, Natalia Oreiro dijo a la agencia Télam que "este cuento de Bioy Casares tiene mucho de fantástico. Mi personaje es muy lindo, la posibilidad de trabajar con Alejandro y poder hacerlo con Willem Dafoe a quien vi en teatro cuando vino aquí para hacer 'The Old Woman' es maravillosa".



"El desafío es grande, nunca hice una película fantástica, tampoco una hablada en inglés, aunque lo hablo; hablé alemán en Wakolda y participé en una serie en ruso, pero para trabajar un personaje como el de 'Bajo el agua' le pedí a Alejandro que no hable inglés nativo, sino el de una argentina", repasó en torno a ese rodaje.



"Bajo el agua" no es un relato fácil, como ninguno de los escritos por Bioy Casares, e implica recurrir a efectos especiales que, cuando nació el proyecto, recién se estaban experimentando pero que ahora sí podrán ser usados para lograr el realismo que requiere.



La historia tiene como eje a un hombre que aspira a una mujer más joven y pide a un científico que le injerte una glándula de salmón que le permita rejuvenecer. Lo que no imagina es que a consecuencia de la cirugía, se le atrofiarán los pulmones, le crecerán branquias y deberá vivir irremediablemente bajo el agua.



Entonces ella pedirá que e practiquen igual injerto y así descartar a otro pretendiente que, ocupado en su profesión, descuidó ese vínculo, según adelanta la versión de Jorge Stamadianos y Claudia Soria.

Chomski, que recientemente estrenó tres filmes y hace siete años ya abrevó en el autor de "La invención de Morel" cuando presentó "Dormir al sol", se muestra entusiasmado con el proyecto que unirá a Campo Cine, de Matías Avruj con una empresa canadiense.



Oreiro, quien viene de asumir a la estrella tropical Gilda dirigida por Lorena Muñoz, lleva en su mochila títulos como "Un argentino en Nueva York", "Cleopatra", "La peli", "Las vidas posibles", "Música en espera", "Francia", "Miss Tacuarembó", "Mi primera boda", "Indancia clandestina" y "Wakolda".



Como se recordará, Chomski es autor de "Hoy y mañana", "Dormir al sol", "Maldito seas Waterfull", los documentales "Existir sin vos: Una noche con Charly García" y "Alek", así como dos filmes por encargo en Estados Unidos.



De su amistad con el escritor Paul Auster nació la idea de filmar "El país de las últimas cosas", que sigue estando en su carpeta de proyectos, con guión compartido con Auster, que los dos coincidieron en rodar en Buenos Aires y para el que alguna vez se barajó el nombre de la francesa Eva Green ("Cruzada", "Casino Royale" y "300").



Willem Dafoe es uno de los grandes actores estadounidenses y se lo ha visto recortarse en un centenar de papeles disímiles, desde "Calles de fuego", "Vivir y morir en Los Angeles" y "La última tentación de Cristo", hasta "Spiderman", "Anticristo" y "Pasolini".



Adolfo Bioy Casares (1914-1999) fue llevado al cine en varias oportunidades por el cine, y él mismo coescribió con Jorge Luis Borges los guiones de "Invasión" y "Los otros", las dos películas rodadas por Hugo Santiago.





Las versiones fueron "El crimen de Oribe", de Leopoldo Torres Rios y su hijo, Leopoldo Torre Nilsson; "La guerra del cerdo", del segundo, "Los orilleros", de Ricardo Luna; "La invención de Morel", de Emidio Greco; "In memoriam", de Enrique Brasó; "Otra esperanza", de Mercedes Frutos; "El sueño de los héroes", de Sergio Renán y "Dormir al sol", del mismo Chomski.



Oreiro, mientras tanto, se dedica a lo que también sabe hacer muy bien que es cantar en recitales con sus temas y los del filme "Gilda, no me arrepiento de este amor", con los que desde esta noche en Mar del Plata atravesará un febrero musical.



-¿Por qué decidiste priorizar a la actriz?

-Cuando tenía veintipico tuve la necesidad de profundizar la actuación, mi vocación era la de actriz, de personajes diversos y venía de mucha televisión y comedias: tenía ganas de hacer cine, drama y sabía que para eso tenía que tomar un rumbo firme, no solo algo que parta de mi interior sino que tenga consecuencia con las decisiones que iba tomando.



-Pero te fuiste a cantar lejos...

-De este lado me dediqué únicamente a la actuación, y en cine hice varias películas, pero nunca abandoné la música, y cada año o dos viajaba principalmente a Rusia, algo que aquí no difundía, que no tenía la necesidad de contar si no me lo preguntaban. Sin embargo, en cine también tuve oportunidad de cantar, en "Miss Tacuarembó" y en "Infancia clandestina".



-¿El punto de inflexión se dio en Gilda?

-Sí, fue en Gilda donde de alguna forma se juntaron las dos cosas: el personaje tenía mucho de drama, de construcción de un personaje sensible, con muchas condiciones nuevas como era interpretar a alguien de la vida real, reconocido y recordado, y la parte musical, que vino de la mano.



-¿Y la película también te devuelve a los escenarios del Río de la Plata?

-Sí. A partir de unos shows que hice en Rusia, nació la posibilidad de hacer uno similar primero en Montevideo a fin de 2016, hoy mismo en Mar del Plata, y después en Villa María, también dividido en dos, con el homenaje a Gilda y la segunda con temas como "Me muero de amor" y "Tu veneno", con mi banda de siempre y las incorporaciones de Andrea Alvarez en batería y Lucy Patane en guitarra.

El show tiene una primera parte con las canciones de la película con mi propia puesta porque si no sería muy injusto para Gilda y para mí, ya que no busco imitarla sobre el escenario. La segunda tiene más que ver con mi historia musical, con las canciones de los discos que tengo editados.



-Muchas mujeres en la banda...

-Quería que mi grupo fuera 50-50, que estaba bueno desde lo artístico hacer esta propuesta y que todo el escenario sea equitativo... vine muy contenta, motivada, y es toda una incógnita para mi, porque no se con qué me voy a encontrar. Sé que hasta hay gente de Chile que ha venido hasta Montevideo. De todo esto recién voy a poder hablar después...



-¿Sigue con más música?

-Si. El viernes 3 tocamos en el Festival de Peñas de Villa María, en Córdoba, que cumple 50 años y estoy muy orgullosa de que compartan conmigo estos festejos, que además se verán en directo por La Televisión Pública, y el 18 en el Carnaval de Lincoln, y en el Festival del Mar en el Uruguay. Un febrero con mucha música para un gusto que quería darme.