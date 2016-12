Willy Crook: "El funk es el primo lacra y despilfarrador del rock"

"Pasa que la gente no sabe muy bien qué es el funk. Hay un género bien definido que es lo que hace Bootsy Collins o James Brown, pero si querés investigar el funk, tenés que investigar tu propio estilo. Tiene más que ver con la actitud y la 'cancherez' con que te tomés lo que estás haciendo", explicó el músico en diálogo con Télam.



Más allá de haber bautizado hace varios años a su banda como "Funky Torinos", Crook consideró que en sus discos le "falta el respeto a varios géneros" y destacó que su estilo "va por el lado del rhythm and blues y el acid jazz, que permite hacer más comprensible al jazz".



El particular estilo musical de Crook puede apreciarse en todo su esplendor en "X", su nuevo disco, un trabajo que contiene seis composiciones en donde el factor común pareciera ser la impronta que este músico da a sus interpretaciones.



Este registro, el décimo de su carrera, que rompe un silencio discográfico de doce años, desde la edición de "Fuego amigo", consiste en un breve compendio en el que conviven el soul, el funk, el rhythm and blues y hasta un bolero, bajo el especial swing que este artista suele imprimirle a cada canción.



Con una intensa carrera iniciada a principios de los '80 como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con quien grabó "Gulp" y "Oktubre", los dos primeros discos de la banda, para luego colaborar con referentes como Sumo, Charly García, Riff, Los Abuelos de la Nada y Javier Martínez, Crook delineó su estilo a partir de su labor en Lions in Love, el grupo que compartió con Daniel Melingo, para luego intensificarlo en su etapa solista.



En una extensa charla con una agencia estatal, el artista se refirió a su actualidad musical, a su pasado plagado de anécdotas y a cuestiones relacionadas con el género que cultiva desde principios de los '90.



- ¿Qué podría comentar acerca de "X"?

- Es un disco raro pero corto, lo cual es de agradecerse. Es corto porque no tiene temas de relleno, no tenía las letras bien cocinadas. Además, es un disco que no tiene un hilo conceptual, como tenía "Fuego amigo". Tardé mucho tiempo en editarlo, cometí muchos errores, pasaron muchas cosas, y ahora lo terminé en casa. Es un disco de transición que había que sacar, porque son temas que me gustaban, para poder seguir adelante con otras cosas. De hecho, ya tengo material para un próximo disco.



- Es curioso lo que dice de las letras porque, generalmente, usted canta en inglés y da la impresión que es más importante la musicalidad de las palabras que el contenido.

- Sí, pero trato de cuidar mucho lo que digo en las letras. Prefiero que vaya más para el territorio de la fantasía, de lo improbable, a que hablen de algo que podés ver en los noticieros. Aunque parezca algo gatopardista o desinteresado de la realidad social tomo esto como arte puro que no tiene que agarrarse de la política, ni nada de eso. Veo al arte como una puerta para ir a jugar.



- ¿Podemos decir entonces que ese no es un aspecto que tomó de su paso por los Redondos?

- No es que me quemé con esa leche. El Indio (Carlos Solari) me gustaba como escribía en prosa, pero a mí me gusta más la poesía, la ficción, la fantasía. En esa época yo tampoco le prestaba mucha atención a la ideología de los Redondos. Lo que sí me impregnó fue la filosofía de cómo llevar las cosas, que tal vez luego no se respetó. Por eso mismo me bajé de los Redondos, porque a mí me ardían ideas en la cabeza que sabía que ahí no iba a poder desarrollarlas. Se ganaba buen dinero, pero me bajé a la nada. Destruí la choza antes de armar la carpa, pero lo volvería a hacer.



- ¿Qué pasó en los doce años entre "Fuego amigo" y "X"?

- Pasaron muchas cosas, tuve una etapa medio ocre en la que me olvidé que tocaba. Pasaron cosas que me rayaron, entonces me puse un poco huraño. Vivía entre Ostende y Villa Gesell, en la ruta, me dedicaba a transportar mascotas y casi que me olvidé de tocar. Por suerte, la música me estaba esperando cual perrito moviendo la cola. Yo debería ser más agradecido con la música que siempre me perdona todo. Tiene un nivel de resentimiento cero, como los perros. Los perros y la música son criaturas muy pedagógicas para el ser humano que vive en las tinieblas de sus emociones. Ahora estoy en un momento bastante agradable. Me caigo bien a mí mismo y estoy con una banda que me sirve de vehículo para decir lo que quiero.



- Lo conocimos tocando el saxo, pero luego optó por la guitarra principalmente para su proyecto solista ¿Cómo es su relación con cada uno de los instrumentos?

- Como ando tan disperso, disfruto bastante cuando agarro el saxo porque no lo toco mucho. Lo mismo con el bajo, que uso para componer. La guitarra sigue siendo básica para mí. Pero el saxo es suntuario, aunque ahora trato de meter más saxo. Lo que pasa es que no compuse muchos temas que pidan saxo, aunque ahora estoy tratando que sea así.



- ¿Esto se relaciona con el hecho de que el saxo se convirtió muchas veces en un cliché para muchas bandas?

- A mí, una cosa que me cansaba mucho de Patricio Rey es que todos los temas eran con saxo. Hemos sido una mala influencia en ese sentido. Han aparecido tantas cosas alrededor de Patricio Rey que no eran así. Muchachos, ¡no era ese el mensaje!



- En los próximos días compartirá escenario con varios ex Redondos, en Niceto ¿Cómo se lleva con ese pasado?

- Ahora me estoy planteando si no hago algunos temas de los Redondos con mi banda. Yo sé que en mis shows hago dos temas de ellos y explota todo, pero trato de separar los tantos. Costó que se dieran cuenta que hacía lo mío, entonces ahora no voy a ir a agarrar esa sortija. Hubo tanta agua turbia bajo el puente que me prometí que si no era con Skay, no iba a tocar esos temas. Pero ahora voy a hacer uso de mis libertades personales y lo haré.

