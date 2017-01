Vuelve a los Fabulosos Cadillacs y lo hará en Viña del Mar

"De regreso a LFC ..."volveré algún día"... ese día será viña del mar, febrero 20... nos vemos de ahí en más...", escribió Rotman en su cuenta de Facebook, luego de no participar de la gira presentación del disco "La salvación de Solo y Juan", el nuevo disco de Los Fabulosos Cadillacs.





En su momento, Rotman escribió que "sólo no estaré por un tiempo. Volveré algún día" y explicó que concentrará su carrera en Mimi Maura y en el regreso de El Siempreterno, banda que conforma junto a su esposa Mimi y y el baterista Fernando Ricciardi.



"Por lo pronto, se viene el regreso del Siempreterno, lo cual para mí es como revivir", manifestó Rotman en su mensaje por Facebook.



Consultados Vicentico y Flavio Cianciarulo explicaron en su momento que "Sergio prefirió no estar en esta parte por cosas de él. En realidad habría que preguntárselo a él porque es una falta de respeto que yo hable de lo que tiene ganas. Pero bueno, él prefirió dedicarle este año a proyectos de él y los Cadillacs son así, es la vez número 30 que no está. Cuando grabamos el primer demo en el 84 en los estudios Del Jardín, grabamos de mañana y en Silencio Hospital él dijo que se iba a Todos Tus Muertos. Y así un montón de veces, solo que esta vez no lo dijo enojado. No solo me parecen bien sus razones, sino que también las apoyamos porque está buenísimo lo que hace. Pero bueno, no está ahora. Va a estar pronto".



De esta manera se concreta el regreso de una figura importante de la bandas, que ahora luce muy renovada con la incorporación de Florian Fernández Capello en guitarra y Astor Ciancirualo en bajo y batería, que han dotado a la banda de una fuerza juvenil muy atractiva.

El saxofonista Sergio Rotman anunció oficialmente que volverá a sumarse a Los Fabulosos Cadillacs y que su regreso será el 20 de febrero en el concierto que la banda ofrecerá en el marco del Festival de Viña del Mar, en Chile.